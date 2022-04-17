طريقة تقديم طلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد وطرق التواصل

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طرق التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية لشهر رمضان، هناك عدد كبير جداً من المؤسسات الخيرية والجمعيات التعاونية المتواجدة في المملكة العربية السعودية بهدف مساعدة أكبر عدد من المواطنين السعوديين ورفع العبء عنهم لتوفير حياة كريمة لهم و تحسين الوضع المادي، تعد مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من أهم وأكبر هذه المؤسسات الخيرية التي تتواجد في المملكة العربية لها دور ملحوظة و كبير جدا ومؤثر حيث يقدم الأمير مساعدات مختلفة مالية و علاجية و تسديد الديون و غيرها من المساعدات، لهذا يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين من محدودي الدخل عن طريقة التواصل مع الأمير لطلب مساعدة.
تقديم طلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد
لكي تستطيع الحصول على مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لابد من تقديم طلب مساعدة، والطريقة هي:
- في البداية عليك التوجه إلى البوابة الرسمية لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية أعلى الشاشة الرئيسية.
- ثم قم باختيار ايقونة طلب مساعدة من المؤسسة.
- على الفور سيتم تحويلك إلى صفحة التقديم، قم بتسجيل البيانات المطلوبة وملئ كافة البيانات.
- ثم قم بتحديد طلب المساعدة التي تريد الحصول عليه من الأمير عبد العزيز بن فهد، مع توضيح الحالة الاجتماعية.
- قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تقديم الطلب.
طرق التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة
هناك أكثر من طريقة تستطيع عن طريقها التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد للحصول على طلب مساعدة سواء رقم الهواتف التابعة للمؤسسة أو زيارة المقر الرسمي، و الطرق هي:
- يمكنك الإتصال من داخل المملكة العربية السعودية على هذا الرقم التالي: 485232658966.
- أو الإتصال من خارج المملكة العربية السعودية بهذا الرقم التالي: 920030003.
- التواصل عبر تطبيق الواتساب على هذا الرقم 8004000000.
- كما يمكنك زيارة المؤسسة في تبوك بالعنوان التالي: المملكة العربية السعودية مدينة تبوك، بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طريق الأمير فهد بن سلطان.
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