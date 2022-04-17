نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل العقاري من البنك الأهلي التجاري في السعودية وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل العقاري من البنك الأهلي في السعودية كثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية لديهم رغبة في شراء منزل جديد تمليك، فيما يمكنهم البحث عن أفضل بنك للتمويل العقاري في السعودي، للحصول على قرض مناسب وفق الشروط التي يتطلبها كل مصرف، وهي من الخدمات التي تهدف إلى توفير حياة أفضل لجميع المواطنين، خصوصًا محدودي الدخل الذي لا يستطيعون سداد قيمة المنزل الجديد دفعة واحدة، كما يأتي ذلك تشجيعًا من الحكومة للمواطنين بالاتجاه إلى التملك العقاري، بدلا من الإيجار الذي يثقل كاهل الأسرة شهريا، كما يمكن التعرف علي شروط الحصول على التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري والأوراق المطلوبة.



التمويل العقاري من البنك الأهلي في السعودية

ويقدم البنك الأهلي التجاري في المملكة خدمة التمويل العقاري لشراء المنزل، وذلك بقيمة تصل إلى 7 ملايين ريال سعودي، وذلك تبعا للضوابط الأتية:

تكون الرسوم الإدارية 1% من قيمة القرض أو 5 آلاف ريال سعودي. يستطيع المقدم علي القرض الحصول على التمويل العقاري والشخصي في آن واحد. ويقدم البنك الأهلي التجاري في المملكة خيارات تمويل مرنة بهامش ربح ثابت. تحدد قيمة التمويل للعقار الأول تكون بنسبة 90% من قيمة العقار. تحدد قيمة التمويل للعقار الثاني من البنك الأهلي تكون بنسبة 70% من قيمة العقار.

شروط التمويل العقاري من البنك الأهلي التجاري في السعودية

هناك مجموعة من الشروط المطلوبة للحصول على تمويل عقاري من البنك الأهلي التجاري في السعودية، فتكون كالتالي:

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا. ثم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن 3 آلاف ريال سعودي. ثم أن يقوم المتقدم بتحويل الراتب على البنك الأهلي. يجب أن يكون العقار شاغرًا وجاهزًا للسكن الفوري. ثم تقديم دفعة من قيمة العقار، تتراوح بين 10 إلى 30% من القيمة الإجمالية. لا يتجاوز عمر العقار 45 عامًا عند انتهاء مدة القرض. ثم يجب أن يكون العقار في إحدى المدن الواقعة في نطاق التمويل العقاري للبنك. يجب أن يكون المتقدم للحصول على القرض موظفًا في أحد القطاعات العامة أو الخاصة في السعودية. ثم تقديم دفعة من قيمة العقار تتراوح بين 10 إلى 30% من القيمة الإجمالية.

عيوب شراء منزل من البنك

بالرغم من المميزات التي تم ذكرها إلا أن لعملية شراء منزل من البنك مجموعة من العيوب، التي تجعل العميل يفكر جيدا قبل القيام بشراء المنزل، ومن أبرز تلك العيوب ما يلي:

يقوم البنك بالحجز على العقار إذا وجد العميل صعوبة في التسديد. يتم بيع المنزل إذا لم يتمكن العميل من سداد أقساطه. ثم تبلغ فترة القرض العقاري إلى 30 سنة، التي تعتبر من الأمور المرهقة على العميل لفترة طويلة حتى ولو قام بسداد الأقساط أول بأول. يشترط في عقد التمويل العقاري إذا حدث أي تلف في المنزل يقوم العميل المشتري بتحمل ذلك، مما يزيد من تحمله لعبء أكبر إذا حدث أي شيء. ثم يقوم العميل بدفع الكثير من الأموال حتى يتمكن من استكمال خطوات التمويل العقاري، وهذا الأمر يرهق العميل من الناحية المادية. تعتمد قيمة الأقساط على حسب سعر المنزل، وهذا الأمر يتغير بحسب الاتفاق والتوقيع، مما قد يؤدي ذلك إلى زيادة الأقساط مما قد يجعل العميل لا يستطيع من سداد قيمتها.

رقم البنك الأهلي خدمة العملاء

يمكن لعملاء البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية وذلك سواء أن كانوا مواطنين أو مقيمين التعرف على كافة المعلومات المطلوبة من خلال الاتصال برقم البنك الأهلي خدمة العملاء هذا 00 966 9200 01000، وكما يمكن للعملاء تقديم الشكاوى والاقتراحات التي تتواجد لديهم من خلال هذا الرقم، حيث خصص البنك الأهلي السعودي فريق عمل يستقبل الاتصالات ويعمل على تزويد الهم بكافة المعاملات والتفاصيل المطلوبة حول خدمات البنك.

والجدير بالذكر أن يقوم البنك بدفع كامل سعر العقار عن الشخص المؤهل للحصول على تمويل مدعوم، أو جزء منه للمستفيد من هذا التمويل في المملكة العربية السعودية، كما استحدثت المملكة العربية السعودية مؤخراً برنامجاً للدعم السكني بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان في المملكة.