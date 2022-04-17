100 ألف ريال بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل الراتب لدى شركة الأمثل للتمويل

100 ألف ريال سعودي هو المبلغ التمويلي المتاح عند طلب التمويل الشخصي من شركة الأمثل للتمويل بالمملكة العربية السعودية التي توفر التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم كذلك بدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لمدة 60 شهر كما يتم الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين بهامش ربح تنافسي كما يمتاز بأنه ثابت طول فترة التمويل إيضًا يمتاز التمويل بموافقة الشريعة الإسلامية عليه داخل أراضي المملكة ولكن لابد من توفير الضوابط والشروط المطلوبة للموافقة الفورية على التمويل الشخصي بالشركة ويمكن التقديم عبر فروع شركة الأمثل أو من خلال الإنترنت للحصول على تمويل نقدي بدون كفيل أو ضامن وبلا تحويل راتبك الشهري بموافقة فورية بعد إرسال كافة المستندات والأوراق المطلوبة لدى شركة الأمثل للتمويل بالمملكة.

شروط الحصول على السيولة النقدية من قرض شركة الأمثل للتمويل

وفرت شركة الأمثل للتمويل بالمملكة تمويل التوريق والتأجير التمويلي بالعديد من المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل المناسب للعملاء بدون موافقة الكفيل وبدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري ولكن بعد تطابق جميع الشروط والأحكام اللازمة للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى 100 ألف ريال تحت ضوابط وشروط محددة كما يلي بالتفصيل:

يشترط قرض شركة الأمثل للتمويل أن يكون العميل المتقدم يبلغ من العمر 21 عام على الأقل.

مبلغ التمويل يصل إلى 50 ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل ولكن إذا رغب العميل مبلغ أكثر من ذلك يحتاج المتقدم إحضار موافقة الكفيل الغارم.

الحد الأقصى للتقديم الإلكتروني على مبلغ التمويل يصل إلى 100 ألف ريال سعودي بموافقة شركة الأمثل للتمويل.

هامش الربح ثابت طول مدة سداد التمويل مع دفع رسوم إدارية 1% على المبلغ التمويلي بالكامل.

إمكانية السداد المبكر للتمويل تحت ضوابط وشروط محددة من شركة الأمثل للتمويل في السعودية.

مميزات برنامج قرض شركة الأمثل للتمويل بالمملكة