تسجيل طالب جديد نظام نور 1443 عبر المواقع الموقع إلكتروني مع فتح باب التسجيل

تسجيل طالب جديد نظام نور، حيث تبدأ هذه الأيام بداية تسجيل طلاب المرحلة الابتدائية للعام الجديد 1443 هجريا، ويأتي هذا مع تنفيذ الخطة الزمنية من اجل التقديم على تسجيل طالب جديد في نظام نور، وتشمل هذه الفترة استقبال ثمانية مراحل لطلبات الأطفال السعوديين وغير السعوديين، والطلبات تشمل أعمار بداية من ست سنوات وحتى الحادية عشر عام، على أن يتم تقديم طلبات تسجيل الطلاب في نظام نور بعدة تواريخ مختلفه في الشهور القادمة لحين الانتهاء من التقديم الإلكتروني، ويتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني في نظام نور المركزي، وسوف نتعرف على خطوات التسجيل في نظام نور في السطور القادمة.

تسجيل طالب جديد نظام نور

ويأتي تسجيل طالب جديد نظام نور هو نفس خطوات التسجيل في السنوات الماضية ما لم يأتي تغيرات أو تحديثات التي يتم أضافتها إلى موقع نور التعليمي، ومن اجل تمكين ولى الأمر من التسجيل في نظام نور لابد من وجود حساب ولى الأمر الإلكتروني على نظام نور، وتعتبر هي من الخطوات الثابتة في تسجيل طالب جديد، ومن خلال المقالة سوف نتعرف على طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور، ويتم التسجيل من خلال خطه زمنيه حددتها وزارة التربية والتعليم.

خطوات تسجيل ولى الأمر في نظام نور

أولا ادخل على موقع نظام نور الإلكتروني.

اختار خدمة تسجيل ولي أمر جديد.

اطلع على جميع التعليمات والخطة الزمنية للتسجيل.

قم بكتابة جميع البيانات مثل رقم الهوية والإقامة وسجل ولى الأمر ورقم الاقامه أن كان غير سعودي،

اختر اسم المستخدم وكلمة المرور ثم تسجيل

سجل دخولك من جديد ثم عبئ بيانات الطالب من حيث رقم هويته أو إقامته.

قم بتحديد صلة القرابة، وإن كانت غير أب يطلب النظام منك رقم الهوية أو إقامة المستخدم.

ملئ بيانات الطالب من حيث الجنسية وتاريخ الميلاد أو الإقامة للمقيم ثم التدقيق.

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور

تسجيل ولى الأمر من خلال نظام نور .

قم بمراجعة البيانات إن كان هناك تسجيل لأبناء سابقين.

قم باختيار تسجيل الأبناء.

قم باختيار تسجيل طالب جديد.

سجل بيانات الطالب من حيث رقم السجل وتاريخ الميلاد، حتى يستورد النظام البيانات.

سجل اسم الطالب باللغة الإنجليزية واسم العائلة.

يجب مراعاة أن أي حقل به علامة النجمة فهي إجبارية الدخول.

حدد جنسية الطالب والأم.

سجل البيانات الخاصة بالسكن والاتصال.

اختر المدرسة والإدارة أو المنطقة التعليمية.

بهذه الطريقة نكون وضحنا خطوات التسجيل في نظام نور لولى الأمر، وأيضا شرحنا خطوات تسجيل طالب جديد نظام نور.

تسجيل نظام نور أول ابتدائي

بدأت عمليات البحث عن تسجيل نظام نور للصف الأول الابتدائي بعد الإعلان من قبل قبل برنامج نظام نور التابع إلى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح باب تسجيل نظام نور أول ابتدائي وصفوف الروضة، وينص الإعلان عن تسجيل صف الأول الابتدائي في نظام نور في مدارس تحفيظ القران الكريم، ويعتبر موقع نور الإلكتروني احد اهم المواقع الإلكترونية في المملكة والذي من خلال يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب وكل الخدمات التعليمية بالمملكة.