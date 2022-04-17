نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل الشخصي بدون ضامن من بنك سامبا السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التمويل الشخصي بدون ضامن من بنك سامبا يقدم بنك سامبا التمويل بدون ضامن ضمن مجموعة قروض شخصية للسعوديين وغير سعوديين، وذلك للحصول على تمويل بموافقة فورية وفترات سداد سهلة تصل حتى 60 شهراً، مع إمكانية شراء المديونية بالإضافة إلى مزايا أخرى، ضمن التمويلات المتاحة من بنك سامبا الذي يسعى لتحقيق أحلام عملاءه قد تكون شراء سيارة، أو الزواج، سداد ديون أو دفع مصاريف مدارس وجامعات وغيرها العديد من الالتزامات الضرورية في الحياة، جاء التمويل الشخصي بهدف رفع مستوى المعيشة ومواكبة الغلاء، وتحقيق المساواة بين فئات المجتمع من حيث الحصول علي قروض شخصية الذي يكون متاح للسعوديين والمقيمين يصل لـ100 ألف ريال من بنك سامبا.

شروط التمويل الشخصي بدون ضامن من بنك سامبا

يجب أن يكون عمر المتقدم الذي يرغب في فتح حساب مصرفي لدى بنك سامبا قد تجاوز 18 عامًا. ثم يجب أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية. في حالة كان المتقدم مقيم يقدم إقامة في حالة رغبته في فتح الحساب ولديه جنسية مختلفة. ثم في حالة رغبة العميل في الحصول على بطاقة صراف آلي من بنك سامبا المصرفي يتم الحصول على بطاقة الصراف الآلي في نفس الوقت بدون تكاليف ومجانية 100٪.

طريقة تفعيل حساب سامبا في الأهلي

يمكن من خلال الخطوات التالية التعرف على طريقة تفعيل حساب سامبا في الأهلي، والتي يمكن من خلالها الاستفادة من خدمات البنك:

يجب أولًا تسجيل الدخول عبر تطبيق سامبا أون لاين الإلكتروني أو عبر برنامج سامبا موبايل. ثم النقر على أيقونة تعريف المستفيد. إضافة جميع البيانات المطلوبة. يجب الاتصال من خلال خدمة سامبا فون، ومن ثم تفعيل مستفيد للجوال مع ضرورة أن يقوم المستخدم بتحديد الموقع لإتمام عملية التفعيل بنجاح.

مواعيد فتح بنك سامبا في رمضان

بعد اندماج بنك سامبا وبنك الأهلي السعودي حددت مواعيد فتح بنك سامبا بالمواعيد الرسمية للبنك الأهلي السعودي بكل من الآتي:

موعد فتح بنك سامبا لاستقبال العملاء في رمضان الساعة 9 صباحاً كل يوم من الأحد إلى الخميس حتى الساعة 4 مساءً. ثم موعد فتح فروع مكاتب حوالات بنك سامبا في جميع المناطق السعودية 9:30 صباحاً وحتى الساعة 5:30 مساءً في رمضان. تبقى الفروع والمكاتب التابعة لبنك سامبا العاملة في المناطق الحدودية ومناطق الشعائر الدينية المقدسة عاملة طيلة أيام شهر رمضان لخدمة الزوار والمعتمرين.

كيفية التقديم على التمويل الشخصي من بنك سامبا

ببضع خطوات بسيطة يمكنك الآن فتح حساب في بنك سامبا دون تسجيل الدخول إلى الفرع ، ويتم ذلك عن طريق زيارة موقع سامبا الإلكتروني ، حيث تحتاج فقط إلى ملء جميع البيانات المطلوبة وتحقق من امتثالك للشروط والخطوات المعتمدة من البنك وهي كالتالي:

أن يقوم العميل بالدخول إلي موقع بنك سامبا الإلكتروني. قوم بملء حقل البيانات المطلوب في النموذج الجديد. ادخل جميع المعلومات الشخصية والعامة مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف ، بالإضافة إلى بريدك الإلكتروني. أرفق جميع المستندات المطلوبة كبطاقة الهوية و بطاقة الرواتب من جهة العمل التابعة للعميل . وأخيرا توجه إلى أقرب فرع لبنك سامبا في المملكة العربية السعودية لاستكمال عملية فتح حساب مصرفي.

والجدير بالذكر أن بنك سامبا المصرفي وفر حاسبة التمويل الشخصي، بعدما تتمكن من اختيار إحدى التمويلات المناسبة لك، سواء كان قرض شخصي أو عقاري، كما حرص سامبا على مساعدتك في التخطيط المالي، وفقاً لاحتياجاتك المستقبلية والضرورية بهدف تحقيق أحلامك، بطريقة سريعة وسهلة خصص حاسبة القرض الشخصي إلكترونياً.