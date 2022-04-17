بالخطوات.. نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444 مستجدين عبر الموقع الرسمي

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444 مستجدين، يبحث جميع أولياء الأمور بكثرة عن تلك الكلمات، للتسجيل لأولادهم فى مدارس المملكة العربية السعودية، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم السعودية نظام نور لأولياء الأمور ليقدم لهم العديد من الخدمات التى يحتاجون إلى معرفتها أثناء التقديم لأولادهم فى المدارس، كما يعتبر هذا النظام من أهم الأنظمة التعليمية التى أطلقتها الوزارة وتشرف عليها، وتسهل هذه المنصة على أولياء الأمور التقديم لرياض الأطفال وصف أول ابتدائي من خلالها، وذلك عند إعلان الوزارة موعد التسجيل، لذلك سوف نوضح لكم كيفية التسجيل لجميع الصفوف التعليمية فى نظام نور.

طريقة التسجيل أول ابتدائي 1444 فى نظام نور

للتسجيل فى المدارس السعودية سواء لرياض الأطفال أو صف أول ابتدائي، لابد من الدخول على نظام نور واتباع الخطوات التى سوف نوضحها للدخول على منصة المؤسسة والتسجيل بكل سهولة للعام الدراسي 1444، حيث صرحت الوزارة بأنه اقترب موعد فتح باب التسجيل للصفين رياض الأطفال وأول ابتدائي، لذلك لابد من إتباع الخطوات التالية للتسجيل.

أولاً الدخول على موقع نظام نور التعليمي. لابد من الضغط على تسجيل الدخول فى الموقع. كتابة كافة البيانات التى يطلبها النظام. يتم اختيار تسجيل الطلاب الجدد. ستطلب منك المؤسسة كتابة بيانات، لابد من كتابتها بشكل صحيح. قم بتحديد الإدارة التعليمية المراد تسجيل الطالب فيها. وأخيراً يتم الضغط على إرسال الطلب.

مواعيد نظام نور تسجيل صف أول ابتدائي 1444

تحرص وزارة التعليم السعودية كل عام تحديد موعد تسجيل رياض الأطفال وأول ابتدائي على موقع نظام نور، حيث أوضح النظام موعد التسجيل وفقاً لما يلي: