بأقل راتب أستلم 300 ألف بدون كفيل وبالتقسيط علي دفعات مجدولة وميسرة

بأقل راتب أستلم 300 ألف بدون كفيل ، تمويل شخصي تم تصميمه بصيغة إسلامية بهدف خدمة كافة الاحتياجات والمتطلبات المالية والشرائية لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر هذا المنتج للعميل السيولة النقدية التي يحتاج إليها وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى سرعة إتمام جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء.

بأقل راتب أستلم 300 ألف فورى بدون كفيل ولا ضامن

تمويل فورى بدون كفيل وبدون ضامن يمكن الاستفادة منه بأقل راتب شهري وبأسهل الشروط والمتطلبات ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم شركة اليسر هذا التمويل الشخصي للمواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة إلي المملكة العربية السعودية ، كما تتيح الشركة لموظفي جميع القطاعات بالمملكة فرصة الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري ، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي لقطاع الأفراد المتاح لدي الشركة.

أهم مزايا التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة

قامت شركة اليسر للإجارة والتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. توفر الشركة للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي. خيارات للسداد عديدة ومتنوعة يمكن الاستفادة منها في سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. يمكن أن تصل فترة سداد مبلغ تمويل شركة اليسر لقطاع الأفراد بدون كفيل أو ضامن حتي 5 سنوات. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية. يتميز القرض الشخصي من شركة اليسر بهامش ربح منافس. تعمل الشركة علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لديها ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء.

رابط تمويل شركة اليسر لقطاع الأفراد بدون كفيل وشروط الأساسية للاستفادة من المنتج

حددت شركة اليسر للإجارة والتمويل رابط إلكتروني رسمي يمكن من خلاله التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون رسوم إدارية المتاح لدي الشركة ، حيث يمكن للعميل تسجيل الدخول علي رابط تمويل شركة اليسر بدون كفيل ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

العميل السعودي والعميل المقيم يمكنهم الاستفادة من قرض شركة اليسر بدون كفيل ولا رسوم إدارية.

يشترط ألا يقل عمر الشخص المتقدم بالطلب عن 22 سنة ولا يزيد عن 60 سنة ، وذلك عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون رسوم إدارية.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي وذلك لاستكمال إجراءات طلب تمويل شركة اليسر بدون كفيل ولا رسوم إدارية.

يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون العميل علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك للاستفادة من قرض شركة اليسر بدون كفيل ولا رسوم إدارية.

المتطلبات الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل