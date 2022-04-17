خطوات التسجيل في نظام نور طالب جديد للعام الدراسي 1444 بالتفصيل

خطوات التسجيل في نظام نور طالب جديد عن طريق الموقع الإلكتروني للعام الدراسي الجديد 1444 نقدمها لك في هذا المقال بالتفصيل، إذ بدأت المرحلة الأولى لتسجيل الطلاب والطالبات اليوم الأحد الموافق 17 أبريل 2022 من خلال نظام نور، حيث يقوم أولياء الأمور الآن الراغبين بإلحاق أبنائهم إلى الصف الأول بالتقديم ببيانات الطالب الأولية، ثم التوجه لاستكمال البيانات في المدرسة، يشمل التسجيل المدارس الحكومية والمدارس الأهلية والعالمية، بالإضافة إلى مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وسوف نقوم بكتابة طريقة التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد وكذلك شروط التسجيل.

خطوات التسجيل في نظام نور طالب جديد

توجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لنظام نور.

قم بتسجيل الدخول وكتابة البيانات المطلوبة منك.

اضغط على علامة تسجيل طالب جديد 1444.

اكتب بيانات الطالب التي تود تسجيلها بطريقة صحيحة من الإسم والسن والمعلومات المطلوبة.

اختر الإدارة التعليمية التابع لها.

ثم اضغط إرسال البيانات.

موعد انتهاء المرحلة الأولى للتسجيل في نظام نور

تنتهي المرحلة الأولى للتسجيل في مدارس تحفيظ القرآن في يوم الثالث والعشرين من شهر رمضان 1443.

بينما تنتهي المرحلة الأولى لكل من المدارس الحكومية والأهلية والعالمية في يوم 17 من ربيع الأول 1444 أو حتى اكتمال العدد في المدارس المذكورة.

شروط التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد

يمكن لأي طالب التسجيل في نظام نور في حالة:

الطالب سعودي الجنسية أو يحمل هوية مقيم.

سن الطالب ست سنوات أو أقل بما لا يزيد عن 90 يوماً.

الحد الأعلى لقبول الطلاب هو 11 سنة و3 أشهر.

المستندات المطلوبة للتقديم في نظام نور للصف الأول الابتدائي

شهادة الميلاد الأصلية للطالب الذي يود ولي الأمر التقديم له.

عدد 2 صورة شخصية.

اصل وصورة من شهادة تطعيم الطالب.

أصل وصورة من البطاقة العائلية.

ملف أخضر.

ما هو نظام نور

نظام نور هو نظام إلكتروني تابع لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، يتيح لكل المواطنين والمقيمين تسجيل أبنائهم للالتحاق بالمدارس، وكذلك متابعة ولي الأمر المسيرة الدراسية للأبناء، إلى جانب التعرف على نتائج الطلاب لكل فصل دراسي، ساعد الربط الإلكتروني في المملكة على تسهيل الخدمات والتعاملات برقم الهوية فقط، ومن ضمنها نظام نور حيث يمكنك برقم الهوية تسجيل الطلاب ومتابعة تقدمهم الدراسي.