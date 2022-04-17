NOOR موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443/1444 للعام الدراسي الجديد في نظام نور 

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موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد في نظام نور؛ حيث يعد هذا ما يتصدر محركات البحث خلال الفترة الحالية من قبل أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية في جميع أنحائها، ومن المعتاد أن يتم الإعلان عنها بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزارة التعليم السعودية، كما أنه يتم تسجيل الطلاب إلكترونيا على موقع نور التعليمي وذلك بدون الذهاب إلى المدراس للتسجيل، والآن من خلال مقالنا التالي اليوم سوف نتعرف معكم على موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر موقعنا المميز ثقفني.
موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443/1444
قد تم الإعلان عن تسجيل الصف الأول الابتدائي في السعودية على نظام نور التعليمي الذي أطلقته وزارة التعليم السعودي، وذلك حتى تساعد في تسهيل منظومة التعليم وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وتعتبر هذه المنصة عبارة عن همزة وصل تعليمية بين أولياء الأمور والطلاب وهيئة التدريس أيضًا، ولقد تم الإعلان عن تسجيل الصف الأول الابتدائي بالسعودية على النحو التالي:
- المرحلة الأولى والثانية: بدأت في تسجيل الطلاب رسميا من يوم 24 يناير 2022 الموافق 11 جمادى الأول
- المرحلة الثالثة: تم التسجيل من خلال المرحلة من يوم 26 فبراير 2022 الموافق 14 رجب
- المرحلة الرابعة: تم التسجيل للمرحلة الرابعة يوم 27 مارس الذي يوافق 24 شعبان
- المرحلة الخامسة: قد تم التسجيل بها يوم 17 أبريل القادم الموافق 15 رمضان
- المرحلة السادسة: يتم التسجيل لهذه المرحلة يوم 21 أبريل 2022 القادم الموافق 19 رمضان
- المرحلة السابعة: الذي يتم التسجيل بها يوم 26 مايو 2022 القادم الموافق 4 شوال
- المرحلة الثامنة: وهذه المرحلة سوف يتم التسجيل بها يوم 15 أغسطس 2022 القادم الموافق 7 محرم
شروط التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المملكة العربية السعودية
وضعت وزارة التعليم السعودية بعض الشروط الواجب توافرها عند التسجيل للصف الأول الابتدائي، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي:
- يجب على الطالب أن يكون سنه خمس سنوات وتسعة أشهر عند التسجيل.
- كما يجب أن يكون الطالب حاصل على شهادة تفيد بأنه أتم عامين في الروضة ما لم يكمل السن المحدد عند التسجيل.
- وكل هذا إلى جانب شهادة تفيد أيضا بقدرة الطالب التنموية.
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