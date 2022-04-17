تسجيل نظام نور اول ابتدائي وهذا مابحث عنه الكثير من الاهالي في المملكة العربية السعودية من اجل تسجيل أبنائهم عن بعد وهذا ما ميز المرحلة الحالية في السعودية وهو ايجاد موقع الكتروني لقبول طلبات التسجيل للطلاب الجدد في المدارس للمرحلة الإبتدائية ومن المعروف ان نظام نور من النظمة التي وجدت او ازمة كورونا حتى يتم التخفيف من الزمات التي تكون في الاماكن المخصصة لإستقبال الطلبة الجدد والاماكن المخصصة للإستعلام عن نتائج الطلاب في الفصلين الاول والثاني وهذه المبادرة من الحكومة تعتبر جيدة لتخفيف الجهد على الاهل فأصبح بإمكانك حل الكثير من المشاكل وتسيير الكثير من المعاملات من المنزل عبر هاتفك المحمول.

تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444

ويتم التسجيل لطلاب الصف الول للعام الدراسي 1443 _ 1444 عبر عدة خطوات نذكر منها:

يتم الدخول على الرابط الرسمي لنظام نور. ثم يتوجب عليك الضغط على رابط التسجيل لولي امر جديد. وفي هذه الحالة سيطلب منك كافة البيانات التي تخص طفلك ادخلها بشكل صحيح وكما تم توضيحه في المقطع في الاسفل. وهنا يصبح لك حساب مستخدم خاص بك وبطفلك.

خطوات التسجيل في نظام نور اول ابتدائي 1444

وعبر عدة خطوات يمكنك التسجيل وهي كالتالي:

ادخل لنظام نور الالكتروني عبر رابطه الرسمي.

قم بتسجيل دخولك بالمعلومات التي قمت بادخالها لحظة قمت بعمل حساب ولي امر جديد كما تم توضيحه في الاعلى.

ادخل إلى خانة التسجيل.

ومن ثم ادخل على خانة تسجيل طالب جديد.

ادخل معلومات وبيانات الطالب الذي تريد التسجيل له مثل رقم البطاقة الشخصية وصلة قرابتك به وتاريخ ميلاد الطالب بالتفصيل يوم شهر سنه.

وفي الخطوة التالية قم بتحديد صف اول ابتدائي وانقر على التالي.

قم بتعبئة النموذج الذي سيظهر لك كما هو في الفديو الذي يوجد اعلى هذه الفقرة.

ثم قم بالانتقال الى بيانات المدرسة التي سجلت بها لتقديم كافة الاوراق والثبوتيات المطلوبة في الموعد المحدد من قبلهم.

مشاكل نظام نور

ومن الملاحظ الاقبال على التسجيل عبر نظام نور فإذا واجهتك أي مشكلة في الوقت الحالي بسبب الضغط على الموقع المخصص للتسجيل عاود التسجيل خلال وقت قصير.