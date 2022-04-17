نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444 في المقال التالي
تسجيل نظام نور اول ابتدائي وهذا مابحث عنه الكثير من الاهالي في المملكة العربية السعودية من اجل تسجيل أبنائهم عن بعد وهذا ما ميز المرحلة الحالية في السعودية وهو ايجاد موقع الكتروني لقبول طلبات التسجيل للطلاب الجدد في المدارس للمرحلة الإبتدائية ومن المعروف ان نظام نور من النظمة التي وجدت او ازمة كورونا حتى يتم التخفيف من الزمات التي تكون في الاماكن المخصصة لإستقبال الطلبة الجدد والاماكن المخصصة للإستعلام عن نتائج الطلاب في الفصلين الاول والثاني وهذه المبادرة من الحكومة تعتبر جيدة لتخفيف الجهد على الاهل فأصبح بإمكانك حل الكثير من المشاكل وتسيير الكثير من المعاملات من المنزل عبر هاتفك المحمول.
تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444
ويتم التسجيل لطلاب الصف الول للعام الدراسي 1443 _ 1444 عبر عدة خطوات نذكر منها:
- يتم الدخول على الرابط الرسمي لنظام نور.
- ثم يتوجب عليك الضغط على رابط التسجيل لولي امر جديد.
- وفي هذه الحالة سيطلب منك كافة البيانات التي تخص طفلك ادخلها بشكل صحيح وكما تم توضيحه في المقطع في الاسفل.
- وهنا يصبح لك حساب مستخدم خاص بك وبطفلك.
خطوات التسجيل في نظام نور اول ابتدائي 1444
وعبر عدة خطوات يمكنك التسجيل وهي كالتالي:
- ادخل لنظام نور الالكتروني عبر رابطه الرسمي.
- قم بتسجيل دخولك بالمعلومات التي قمت بادخالها لحظة قمت بعمل حساب ولي امر جديد كما تم توضيحه في الاعلى.
- ادخل إلى خانة التسجيل.
- ومن ثم ادخل على خانة تسجيل طالب جديد.
- ادخل معلومات وبيانات الطالب الذي تريد التسجيل له مثل رقم البطاقة الشخصية وصلة قرابتك به وتاريخ ميلاد الطالب بالتفصيل يوم شهر سنه.
- وفي الخطوة التالية قم بتحديد صف اول ابتدائي وانقر على التالي.
- قم بتعبئة النموذج الذي سيظهر لك كما هو في الفديو الذي يوجد اعلى هذه الفقرة.
- ثم قم بالانتقال الى بيانات المدرسة التي سجلت بها لتقديم كافة الاوراق والثبوتيات المطلوبة في الموعد المحدد من قبلهم.
مشاكل نظام نور
ومن الملاحظ الاقبال على التسجيل عبر نظام نور فإذا واجهتك أي مشكلة في الوقت الحالي بسبب الضغط على الموقع المخصص للتسجيل عاود التسجيل خلال وقت قصير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.