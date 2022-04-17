نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443/1444 عبر حساب ولي الامر noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443/1444، وذلك بعد إن أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أن اليوم الاحد 17 ابريل 15 رمضان هو اولي ايام تسجيل الطلاب الجدد، ذلك عبر حساب ولي الامر علي رابط النظام noor.moe.gov.sa، ويمكنكم التوجة الآن لتسجيل بيانات الطالب في حالة كان لديك حساب ولي امر بالفعل علي النظام، إلا إننا سنعرض لكم كافة الخطوات اللازمة لانشاء حساب ولي امر جديد علي نظام نور لتتمكن من تدوين بيانات الطالب قبل بدأ العام الدراسي الجديد 1444.

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443/1444

اصبح رابط نظام نور تسجيل الصف الأول الابتدائي هو الاكثر بحثا خلال الدقائق الأخيرة، وذلك لقيام اولياء الامور بتدوين بيانات الطلاب عبر الرابط الإلكتروني noor.moe.gov.sa، وذلك قبل التوجة بالاوراق والمستندات المطلوبة الي المدرسة، واعلنت اليوم وزارة التعليم تسجيل طلاب أول ابتدائي عبر رابط نور للطلاب الملتحقين لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، ونوافيكم بتفاصيل كيف تسجل طالب جديد علي موقع نور، وكذلك كيف تقوم بإنشاء حساب جديد لولي الأمر حيث إنه من الاشياء الاساسية لتسجيل الطلاب ولا تتم عملية التسجيل لمرحلة رياض الأطفال او الاول الابتدائي الا عبر حساب ولي الامر.

إنشاء حساب ولي امر جديد علي نظام نور

في حالة كنت تسجل طالب جديد علي نظام نور للمرة الأولي، يتوجب عليك إنشاء حساب ولي الامر جديد علي موقع نور الإلكتروني، وتلك الخطوات الواجب عليك تطبيقها لإنشاء الحساب الجديد

قم بزيارة الرابط الرسمي لموقع نظام نور.

انقر علي أيقونة انشاء حساب ولي الامر جديد.

قم بتعيين كلمة السر الخاصة بك.

أدخل البيانات علي النظام وقم بتدوين بيانات الطلاب علي الفور.

كيف تسجل بيانات الطالب علي نظام نور

ولمزيد من التوضيح نوفر لكم الخطوات اللازمة لتسجيل الطلاب الجدد علي موقع نور، خاصة لولي الأمر الذي لم يسجل مسبقا ولا يملك حساب علي النظام، حيث انة في حالة كان لديك حساب ولي الامر يتم تسجيل بيانات الطالب مباشرة دون الحاجة لتلك الخطوات، وتلك الخطوات تخص الحساب الجديد لولي الامر