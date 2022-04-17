نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رقم المستفيد في التأهيل الشامل وزارة الموارد البشرية في المقال التالي
الاستعلام عن رقم المستفيد في التأهيل، حيث يبحث عدد كبير من مستفيدي خدمات التأهيل الشامل في المملكة العربية السعودية عن طريقة استخراج رقم المستفيد الخاص لذوي الإعاقة، وقد وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الكثير من الخدمات الإلكترونية التابعة لها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، والتي يتم التعامل بها يومياً من جانب عدد كبير من المواطنين في المملكة، وتقدم الوزارة العديد من المعونات النقدية التي تستوجب الاستعلام الدوري عن الخدمات المرتبطة به من خلال موقع الوزارة، ويتم الاستعلام عن رقم المستفيد في خدمات التأهيل الشامل من خلال بعض الخطوات التي سنوضحها لكم في التفاصيل التالية.
الاستعلام عن رقم المستفيد في التأهيل الشامل
يمكن لأي مستفيد أن يستعلم عن رقم المستفيد الخاص به في التأهيل الشامل والذي يعد الرقم المسجل به لدي الوزارة، ويتم الاستعلام من خلال هذه الخطوات:
- الدخول للموقع الإلكتروني التالي: وزارة الموارد البشرية.
- الدخول على خدمات الوزارة من خلال النقر على قائمة الحدمات.
- تحديد الاختيار لتبويب الخدمات الإلكترونية الخاصة بمستفيدي التنمية الاجتماعية.
- يتم تسجيل دخول النظام بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- النقر على تبويب (طلباتي) الموضح باللون الأخضر.
- النقر على طلبات الإعانة من خلال القائمة الخاصة بالطلبات.
- التعرف على تفاصيل الطلب حتي يتم معرفة رقم المستفيد الخاص به في التأهيل الشامل.
شروط التسجيل في برنامج التأهيل الشامل
يتم التسجيل في برنامج التأهيل الشامل وفق بعض المتطلبات التي يجب توافرها في أي مستفيد يرغب في التقديم في التأهيل الشامل، ويتم التقديم فيه بناءً علي هذه الشروط:
- يجب أن يكون المستفيد من حاملي الجنسية السعودية.
- ألا يتعدى عمر المستفيد عن 45 عاماً، بالإضافة إلى تواجد الإعاقة قبل هذا السن فيما ما عدا المصابين ببعض الأمراض مثل (الفشل الكلوي، نقص المناعة المكتسب، أمراض الحساسية، حالات الأورام).
- ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم طلب الإعانة عن 4,000 ريال سعودي.
- أن يكون المستفيد من خدمات الضمان الشامل على قيد الحياة حتي يستطيع الحصول علي الإعانة.
- يجب علي المستفيد أن يقوم بتقديم طلب الإعانة بنفسه، أو من خلال ولي الأمر الذي يتولى رعايته.
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