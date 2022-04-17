نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” تسجيل الطلاب من خلال رابط نظام نور العام الدراسي 1444 خطوات وشروط التسجيل noor.moe.gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من أولياء الأمور الآن عن تسجيل الصف الأول الابتدائي ١٤٤٤ حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية من خلال موقعها الرسمي أن اليوم قد بدأ تسجيل الطلاب وقد بدأت بالفعل مرحلة التسجيل الأولى لكل من الطلبة والطالبات ويتم التسجيل من خلال نظام نور يستطيع الآن ولي الأمر أن يتبع الخطوات التي سوف نوضحها لكم من أجل التسجيل بشكل صحيح وكذلك سوف نوضح لكم شروط التسجيل تابع معنا ما يلي.

تعميم تسجيل الطلاب المستجدين 1444

بدأت اليوم الموافق الأحد 16 من شهر رمضان المبارك المرحلة الأولى لتسجيل الطلاب في نظام نور حيث يتم تسجيلهم للعام الدراسي الجديد 1444 والجدير بالذكر أن أول مرحلة لتسجيل الطلاب سوف تكون في المدارس الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم ويجب أن تكون هذه المدارس حكومية، وأيضا قد بدأ التسجيل في المدارس العالمية وكذلك المدارس الأجنبية ومن المتوقع أن ينتهي موعد التسجيل لمدارس التحفيظ بعد يوم 23 من شهر رمضان المبارك أما عن المدارس الأجنبية والعالمية والمدارس الأهلية من المتوقع أن ينتهي موعد التسجيل بعد يوم 17 من ربيع الأول 1444.

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444

حتى تتمكن من التسجيل في نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444 يجب أن تتوافر لدى الطالب بعض الشروط الأساسية وهي كما يلي:

أولا يجب أن يكون عمر الطفل 6 سنوات.

في حال كان عمره أقل من 6 سنوات يجب أن يكون أقل من العمر المحدد بما يقرب من 90 يوم فقط.

الحد الأقصى للتسجيل هو 11 عام.

كيفية التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد

يتم التسجيل للطلاب المستجدين في نظام نور عن طريق اتباع الخطوات التالية التي سوف نوضحها لك وهي كما يلي: