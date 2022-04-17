موعد صرف معاش الضمان الدفعة الجديدة لشهر مايو 2022 sbis.hrsd والفئات المستحقة وكيفية التسجيل

بحث العديد من المواطنين في السعودية عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو القادم وعن اهم الشروط التي يجب توافرها واستيفاءها في المتقدم لتوافق الوزارة على مستنداته الخاصة بالتقديم على المعاش ليستند عليه في حياته المعيشية من مأكل ومشرب وتعليم الأطفال بعد ارتفاع الأسعار في المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سنقدم لكم كافة المعلومات المتعلقة بمعاش الضمان الاجتماعي ومواعيد صرف المعاش للشهر الجاري وطريقة التسجيل في المعاش فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الدفعة الجديدة لشهر مايو sbis.hrsd

قد تم الإعلان منذ قبل عن توقيتات صرف معاش الضمان الاجتماعي وأنه يكون ببداية كل شهر والموعد التي تم الإعلان عنه وهو يوافق يوم 2 مايو 2022 وهذا يوافق موعد عيد الفطر المبارك لهذا تتم مناشدات المستفيدين بتقديم هذا الموعد لكي يقوموا بشراء ما يلزمهم من احتياجات.

طريقة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي

نقدم إليكم خطوات التقديم علي معاش الضمان الاجتماعي عن طريق الخطوات التالية وهي:

يقوم المتقدم بالتسجيل على موقع الوزارة الإلكتروني http://sbis.hrsd.gov.sa

الدخول على قسم الخدمات الإلكترونية وسيقوم بالضغط على “استعلام عن مخرجات الضمان الاجتماعي الجديدة” في أعلي الصفحة.

بعد ذلك، لابد من كتابة رقم السجل المدني الخاص بك والرقم الصادر لك بعد قبول طلبك للتضامن الاجتماعي.

قم بكتابة رقم التحقق، وبعد ذلك سيطلب منك النقر فوق كلمة استعلام الضمان

بعد ذلك، في غضون ثوان، ستظهر لك جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بالمعاش المحدد، بالإضافة إلى قيمته.

حالات وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد

وتعتبر منصة الضمان الاجتماعي المطور وهي بوابة الدعم والمزايا الاجتماعية، وقد وضعت على منصتها حالات وقف المعاش والتي من ضمنها: