نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443 noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443، حيث زاد البحث عليها من قبل السادة والسيدات أولياء الأمور من مواطنين ومقيمين من جميع أنحاء المملكة الذين يريدون التسجيل لأبنائهم وبناتهم في المدارس على الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443 – 1444، حيث جاء بالفعل موعد تسجيل الصف الأول الابتدائي وهذا كما تابعنا معكم هنا في موقع ثقفني، وسنعرفكم في هذا المقال على كيفية انشاء حساب ولي الأمر في حالة عدم امتلاككم لواحد، وكيفية التسجيل للصف الأول الابتدائي في النظام بكل سهولة ويسر، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

تسجيل نظام نور أول ابتدائي

وتتيح وزارة التعليم السعودية لأولياء أمور الطلاب والطالبات خدمة التسجيل لأبنائهم بشكل إلكتروني بكل سهولة ويسر، وهذا بشكل مبدأي قبل الذهاب إلى المدرسة وتقديم كافة الأوراق المطلوبة لتسجيل الطالب في المدرسة المرغوب فيها.

نظام نور للطلاب

حيث يعتبر نظام نور من أحد أهم الأنظمة الإلكترونية في مجال التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم نظام نور بالربط بين أولياء الأمور وأبنائهم وبناتهم الطلاب وربطهم بالمدارس والمعلمين، ويمكن من خلال نظام نور القيام بالعديد من الأشياء والتي منها التسجيل للطلاب ومتابعة درجاتهم أولا بأول.

التعليم يعلن بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في مدارس تحفيظ القرآن الكريم عبر موقع نور. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) التعليم يعلن بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في مدارس تحفيظ القرآن الكريم عبر موقع نور. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 17, 2022

مواعيد التسجيل للصف الأول الابتدائي

وقد أعلنت وزارة التعليم في الساعات القليلة الماضية عن إتاحة تسجيل الطلاب والطالبات بالصف الأول الابتدائي بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية التسجيل بكل سهولة ويسر فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

إنشاء حساب ولي الأمر بنظام نور

وفي حالة عدم امتلاكك لحساب ولي الأمر في النظام فيجب عليك انشاؤه قبل أن تقوم بالتسجيل، ويمكنك إنشاؤه عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى نظام نور الإلكتروني عبر الرابط الرسمي noor.moe.gov.sa.

ثم اضغط على رابط التسجيل لولي امر جديد.

قم بإدخال كافة البيانات بشكل صحيح، وهذا كما هو موضح بشكل مفصل في المقطع أعلاه.

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443

ويمكنكم التسجيل لأبنائكم وبناتكم الطلاب على الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى نظام نور الإلكتروني.

قم بتسجيل الدخول بحساب ولي الأمر الذي قمت بإنشاؤه كما وضحنا لك.

انتقل إلى التسجيل.

ثم انقر على تسجيل طالب جديد.

أدخل بيانات الطالب (رقم الهوية، صلة القرابة، تاريخ الميلاد).

بعدها انتقل إلى تحديد الصف ثم انقر على الصف الأول الابتدائي.

انقر على التالي.

قم بتعبئة استمارة بيانات الطالب بشكل صحيح كما هو موضح في الفيديو.

ثم انتقل إلى بيانات المدرسة قم بتعبئتها بشكل صحيح.

قم بحفظ البيانات.

بعدها قم بقراءة الإقرار والموافقة عليه.

اذهب إلى المدرسة التي سجلت بها لتقديم كافة الأوراق المطلوبة في الموعد المحدد.

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