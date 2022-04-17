نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب سلفتك من هاتفك وموافقة فورية ب 5000 ريال من منصة سلفة الالكترونية بدون كفيل او تحويل راتب في المقال التالي

في ظل ظروف الحياة الان من غلاء وزيادة فى الاسعار ومتطلبات الانفاق على الاولاد وحاجات الاسرة يحتاج البعض الى طلب سلفة عاجلة،وتقدم منصة سلفة تمويل فوري وسريع تلبية لرغبة طالبه حيث يعتبر سلفة عاجلة من البنك ويسدد على فترات، والهدف من هذه التمويلات هو تلبية متطلبات و احتياجات المواطنين في مواجهة ظروف الحياة،وتتواجد منصة سلفة في مدينة الرياض وتسعى إلى تحقيق الاستقلال المادي إلى المواطنين من خلال توفير المساعدات الفورية لمواجه الظروف الطارئة، ونوضح من خلال مقالي شروط طلب سلفة والبنوك التي تتيح اعطاء سلفة وكيفية الحصول على سلفة وكيفية السداد، حيث تحرص منصة سلفة على وضع شروط ميسرة للتمويلات وهذا لتيسير على كافة المواطنين ومن أسرع التمويلات التي قدمها منصة سلفة ويمكن الحصول عليه من خلال خدمة التطبيق الإلكتروني ويتراوح التمويل ما بين ألف ريال سعودي حتى خمسة آلاف ريال سعودي، ومن أهم مميزات تمويل منصة سلفة أنها تسمح للعميل اختيار طريقة سداد التمويل وتحديد المدة، وتتراوح هذه المدة من بين شهر حتى 6 أشهر، على أن يكون موعد إصدار فاتوره القسط المستحقة يوم 28 من كل شهر ميلادي، حتى وإن كان سجل العميل قبل هذا اليوم يتم إصداره القسط يوم 24 من كل شهر. الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شخصي من بنك سلفة: يشترط أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير

يتاروح عمر المتقدم بدءً من 23 عام بحد أدنى حتى 60 عام بحد أقصى ولا يزيد عن ذلك.

يكون دخل المتقدم بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي في الشهر

وكما يشترط أن يكون مدة خدمة المتقدم في جهة عمله لا تقل عن 3 أشهر في القطاع الحكومي، 6 أشهر في القطاع الخاص. أهم البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة: بنك الرياض.

المصرف الأول.

بنك الاستثمار السعودي.

مصرف الإنماء.

بنك البلاد.

مصرف الراجحي.

بنك الجزيرة.

البنك السعودي الفرنسي.

بنك ساب SAAB.

بنك الأهلي NCB.

بنك ANB العربي. اهم مميزات تمويل منصة سلفة: من مزايا سلفة أقل هامش ربح.

ومن مزايا سلفة أسرع تمويل وتجد الموافقة والحصول على التمويل.

ومن مزاياه التمويل وفقاً للأحكام الشرعية الإسلامية.

ومن اهم مزاياه المرونة والتيسير في سداد التمويل.

لا يحتاج إلى كفيل.

لا يشترط تحويل الراتب. كيفية الحصول على تمويل شخصي من بنك سلفة: ادخل على رابط الموقع الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية.

ثم تقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

ثم تقوم باختيار التمويل الشخصي.

ثم تقوم بتحديد قيمة التمويل التي تريد الحصول عليه وفترة السداد المناسبة.

التأكد من إدخال البيانات الشخصية المطلوبة من الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم الهوية وتعين كلمة مرور.

القيام برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم طلب تمويل شخصي.

ثم عليك بالتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم تقوم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام.

ثم عليك بالتاكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة تقديم الطلب.

انتظر وخلال ساعات وسوف يتم الرد عليك وتحويل المبلغ إلى حسابك الشخصي على البنك. عمر شويل - جدة اطلب سلفتك من هاتفك وموافقة فورية ب 5000 ريال من منصة سلفة الالكترونية بدون كفيل او تحويل راتب - ثقفني

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