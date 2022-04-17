نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد ميسر ودون تحويل راتب الرابط وكيفية التقديم في المقال التالي
يعانى المتقاعدين من غلاء المعيشة فى الكثير من الاسعار مما ترتب عليه الاحتياج لطلب قرض عاجل لتغطية زيادة نفقاتهم فى الشهر الكريم ، وتقدم مؤسسة التقاعد الكثير من خدماتها للمواطنين وكما تقدم تمويل شخصي بشروط ميسرة للغاية وبدون تحويل راتب، وسوف نوضح بداخل المقال شروط الحصول على التمويل ونوضح كذلك كيفية التقديم على التمويل ورابط التقديم، حيث تعتبر مؤسسة التقاعد من إحدى مبادرات المساعدة المعلن عنها في المملكة من أجل مساعدة المتقاعدين من خلال تقديم إليهم مساعدة مالية تساعدهم على مواكبة الحياة وتساعدهم ف يتحسين مستواهم المعيشي ولكن هناك بعض الشروط التي يلزم توافرها من أجل الاستفادة من التمويل الشخصي، وقد حرصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن توفر تمويل شخصي ميسر دون تحويل راتب، وحرصت المؤسسة كذلك على أن تساعد كافة الفئات المحتاج بالمملكة العربية السعودية من خلال توفيرها للقروض التي تقدمها لكافة المتقاعدين.
الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي من مؤسسة التقاعد:
أوضحت مؤسسة التقاعد من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر عن ضرورة توافر الشروط الهامة لكي يتم الحصول على التمويل الشخصي، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الشروط وهي:
- أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير ومقيم بشكل دائم في السعودية.
- يبدأ عمر المتقدمين 25 عام حتى 65 عام.
- تكون مدة العمل للمتقدم بحد أدنى عامين ولا تقل عن ذلك.
- ضرورة إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة عند التقديم وما يفيد دخل المتقدم.
- راتب الشخص المتقدم وفقاً لشروط المؤسسة بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.
- من أهم الشروط أن يكون المتقدم من الفئات المستفيدة التابعة إلى هذا النظام (القتاعد المدني – العسكري)
خطوات التقديم للحصول على التمويل الشخصي من مؤسسة التقاعد:
- ادخل على رابط الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة.
- التاكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة عند الدخول (اسم المستخدم – كلمة المرور – رقم الهوية – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني)
- مراجعة البيانات المدخلة بشكل صحيح.
- الضغط على ايقونة تسجيل الدخول
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد ميسر ودون تحويل راتب الرابط وكيفية التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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