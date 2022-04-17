نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في المقال التالي

أعلن الحساب الرسمي لوزارة التعليم السعودية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن بداية فتح باب التسجيل لطلاب مرحلة الصف الأول الابتدائي ، وصفوف رياض الأطفال بالمملكة العربية السعودية في مدار تحفيظ القرآن المدرجة بالنظام وذلك عبر نظام نور الرقمي من الموقع الرسمي أو التطبيق الخاص بالمنصة ، ومن خلال مقالنا اليوم عن نظام نور تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال ، سنتعرف علي خطوات التسجيل ، وبيان بالفئات وأنواع المدراس المدرجة ، وفترة التسجيل الخاصة بكل نوع منها وأعمار الأطفال بكل مرحلة ، كذلك يمكنكم التعرف علي طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب من نظام نور عبر موقعنا ثقفني. نظام نور تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال أتاحت منصة نور التعليمية إمكانية تسجيل طلاب المرحلة الابتدائية للصف الأول ومراحل رياض الأطفال بمدارس تحفيظ القرآن وفق الترتيب التالي : تم تقسيم التسجيل حسب فئات المدارس إلي : مدارس تحفيظ قرآن حكومية. مدارس دولية وعالمية تطبق البرامج الدولية. مدار حكومية للصف الأول. رياض أطفال. خرجي الروضات الحكومية والأهلية. خريجي روضات المدار العالمية والأجنبية والقادمين من الخارج.

كما تم وضع ترتيب حسب الفئات العمرية لكل مرحلة وتوقيت للتسجيل لكل مرحلة أو نوع من المدارس. مواعيد التسجيل للطلبة يجري تسجيل طلاب المرحلة الابتدائية ومراحل رياض الأطفال بمدارس حفظ القرآن بالمواعيد التالية : مدارس تحفيظ القرآن الحكومية : من 16 / 9 / 1443 إلي 23 / 9 / 1443 هـ ، للأعمار بين 5 سنوات و 9 شهور حد أدني ، وحتي 11 عام وثلاث أشهر حد أقصي.

المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية : من 16 / 9 / 1443 وحتي 17 / 3 / 1444 هـ أو اكتمال العدد ، للأعمار بين 5 سنوات و 9 شهور حد أدني ، وحتي 11 عام وثلاث أشهر حد أقصي.

الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية : من 7 / 10 / 1443 إلي 17 / 3 / 1443 هـ أو اكتمال العدد، وذلك للأعمار بين 5 سنوات و 9 شهور حد أدني ، وحتي 11 عام وثلاث أشهر حد أقصي.

طلاب مرحلة رياض الأطفال : بداية من 28 / 10 / 1443 هـ ، ويستمر طوال العام الدراسي ، للطلبة من سن 3 سنوات ولم يتموا السادسة.

لخريجي الروضات الحكومي والأهلي بكافة المدارس : 27 / 11 / 1443 هـ حتي 17 / 3 / 1444 هـ أو إتمام العدد الشاغر، لكل طفل يقل سنه عن 6 سنوات بـ 180 يوم.

خريج روضات المدارس الأجنبي والعالمية والوافدين : من 23 / 1 / 1444 حتي 17 / 3 / 1444 هـ أو اكتمال العدد الشاغر ، للأطفال الذين يقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180 يوم وأكثر.

طريقة التسجيل عبر نظام نور يتم تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال المستجدين علي نظام وزارة التربية والتعليم في المملكة عبر نور كالآتي : التوجه إلي رابط منصة نظام نور التعليمي. وضع كلمة المرور واسم المستخدم والدخول. اختيار تسجيل دخول الآباء. نضغط علي تسجيل طالب جديد. نضع رقم رخصة الإقامة أو الهوية. تحديد صلة القرابة بولي الأمر. ملأ بيانات المدرسة وتقديم ما يلزم من مستندات. تأكيد الطلب. عمر شويل - جدة نظام نور تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في المدراس الحكومية والأهلية والعالمية

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