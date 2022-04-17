كيفية تقديم طلب إعانة مالية عاجلة وفورية من الديوان الملكي وصرف الإعانة خلال أيام

في ظل الظروف الحالية من غلاء كبير فى المعيشة ومع الشهر الكريم كان طلب مساعدة مالية عاجلة من الديوان الملكي للكثير من المواطنين، وهو ماسوف نذكره بالمقال عن كيفية طلب المساعدة وارقام التواصل مع الديوان الملكي ، حيث تتزايد الشكوى من زيادة الديون ويتردد الكثير من المواطنين عن ارسال بطلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي ولكن بعد ان امر جلالة الملك سلمان بتلقي اى طلبات من جموع المواطنين بالمملكة وبحث طلبات المساعدة من المسؤولين واتاحة الفرصة لتلقي جميع الطلبات لطلب المساعدة وبعد بحث الحالة والتاكد من الاستحقاق يتم التواصل مع صاحب طلب المساعدة وصرف اعانة عاجلة فورا،ويمكن التقديم الإلكتروني من خلال “بوابة تواصل” أو من خلال البريد السريع الخاص المخصص لجميع طلبات الديوان الملكي، او من خلال “بوابة الديوان الملكي السعودي الإلكترونية” وتهدف منصة تواصل إلى توفير تقديم طلبات المواطنين إلكترونياً بدلاً من الذهاب إلى مقرات العمل، وفيما يلي سوف نوضح طريقة التواصل مع بوابة الديوان الملكي السعودي للحصول على المساعدة ويقف الديوان الملكي بجانب أي مواطن يتعرض لظروف طارئة سواء كانت مالية أو اجتماعية أو مرضية.

كيفية التقديم للحصول على اعانة الديوان الملكي:

ادخل على رابط المنصة السعودية الوطنية للخدمات.

ثم تقوم بتحديد الإمارة من الصفحة الرئيسية.

ثم عليك باختيار ايقونة “قائمة الخدمات الإلكترونية”.

ثم تقوم باختيار أيقونة مساعدة الديوان الملكي السعودي.

ثم عليك بالقيام بتسجيل البيانات المطلوبة.

ثم تقوم بالنقرعلى أيقونة إرسال.

كيفية طلب اعانة عاجلة من الديوان الملكي السعودي:

وكذلك يمكن تقديم طلب بالحصول على المساعدة من خلال بوابة تواصل الملكية، وذلك من خلال إتباع الطريقة التالية:

اولا نقوم بكتابة “برقية أو خطاب رسمي” موجه إلي خادم الحرمين الشريفين.

بمجرد الانتهاء من التحية تقديم المستندات كاملة التي توضح صحة الشكوى

ثم عليك بإرسال نموذج الطلب عبر عنوان البريد السعودي.

ارقام التواصل لطلب المساعدة مع الديوان الملكي السعودي:

من الجدير بالذكر حيث يجب بعد تجهيز الخطاب وإرساله إلي المكتب التنفيذي “للديوان الملكي السعودي” وللتواصل مع الديوان الملكي السعودي هاتفياً قام “الديوان الملكي السعودي” بتوفير مجموعة أرقام هاتفية مخصصة لكي تساعد المواطنين على التواصل مع المسؤولين في الديوان الملكي السعودي، ومتابعة الطلبات التي تم تقديمها منذ فترة أو الاستفسار عن حالة طلب شخصي عاجل تم تقديمه إلى مساعدات الديوان الملكي، أو للاستفسار عن خدمات أخرى تخص التعامل مع الديوان الملكي السعودي وتتمثل فيما يلي: