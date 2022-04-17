نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443 وطريقة حساب قيمة معاش الضمان للمستحقين بعد تأهلهم من الوزارة في المقال التالي
تعتبر حاسبة الضمان الاجتماعي المطور واحدة من التساؤلات التي تزايد البحث عنها خلال الفترة الأخيرة، خاصة من قبل الأشخاص المستحقين لصرف راتب معاش الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف معرفة قيمة الراتب التي من المقرر الحصول عليه من قبل وزاره الموارد البشرية داخل المملكة السعودية، حيث أعلنت الحكومة عن انتهاء التسجيل عبر هذا النظام، وبدء ظهور نتائج استحقاق الأشخاص وبيان المستحقين من غيرهم، تابعونا خلال هذا المقال للتعرف على أبرز التفاصيل التي تتعلق بشأن هذا الصدد.
حاسبة الضمان الاجتماعي المطور
أعلنت وزارة الموارد البشرية داخل المملكة السعودية عن الطريقة التي يتم من خلالها احتساب الضمان الاجتماعي، مشيرة أن الأمر أشبه بكثير إلى الطريقة المتبعة داخل نظام حساب المواطن، كما يجب التنويه على أن الوزارة تعتمد في حساباتها على بعض العوامل، حيث يتم من خلالها تقرير المبلغ المستحق والذي يتم تحديده وفقا لعدد داخل الأسرة، بالإضافة إلى الدخل الخاص بهم.
كما يجب الإشارة إلى أن الوزارة قامت بإتاحة منصة يتم من خلالها تقديم الطلبات، ويستمر ذلك حتى اليوم الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل، حيث يستمر التسجيل على مدار ستة أشهر منذ بداية الإطلاق، وتتم المقارنة بين الاشخاص الذين قاموا بالتسجيل حديثا وبين المستحقين القدامى.
طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور
قامت الوزاره بالإعلان عن غلق المنصة القديمة، بالإضافة إلى توفير رابط حديث، خاص بكيفية حساب الضمان الاجتماعي، والذي يتم من خلال تتبع الخطوات التالية:
- يتم احتساب إجمالي الدخل التي تتحصل عليه الأسرة شهريا، ثم خصم المبلغ بنسبة 50% من القيمة الكلية للراتب.
- بالنسبه للأشخاص الذين يحصلون على داخل غير مكتسب من حساب المواطن أو الحوافز أو بعض المكافئات، تضاف قيمة الدخل غير مكتسب إلى نصف الدخل المكتسب، الذي تتحصل عليه الأسرة، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يتم استثناءهم مثل ذوي الإعاقة.
- الخطوة الثالثة تتمثل في حساب 50% من قيمة الدخل وقيمة الدخل غير مكتسب، ثم مقارنة الناتج بالحد الأدنى الذي أقرته الحكومة، ويتم احتساب ذلك وفقا لعدد الأفراد داخل الأسرة الواحدة في المملكة العربية السعودية.
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