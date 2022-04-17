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عمر شويل - جدة نقدم لكم نموذج طلب مساعدة الديوان الملكي وطريقة تقديم الطلب من خلال بوابة تواصل tawasol.royalcourt.gov.sa حيث أن طلب مساعدة من الديوان الملكي داخل المملكة السعودية أصبح متزايد خلال الأيام الأخيرة الماضية، خاصة بعدما أعلن الديوان الملكي عن تقديمه لبعض المساعدات المادية، وذلك لفئة معينة من الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المال أكثر من غيرهم، سواء لسد احتياجاتهم الحياتية أو تسديد ديون معينة وغير ذلك من الأسباب، لذا وضع الديوان الملكي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في كل من يرغب في الحصول على تلك المساعدة المالية، نتعرف معكم خلال هذا المقال على أبرز التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع.

طلب مساعدة من الديوان الملكي

يعتبر الديوان الملكي أحد المواقع الإلكترونية التي طرحتها المملكة السعودية، حيث يضم عدد من الخدمات الحكومية من أبرزها تقديم الدعم المادي لمستحقي داخل المملكة، ويجب على كل من يرغب في الحصول على مساعدة مالية من قبل الديوان الملكي، تتبع الخطوات اللازمة بالإضافة إلى توفير كافة الوثائق والمستندات التي يتطلبها النظام، كما يجب على كل من يقوم بارسال طلب للحصول على المساعدة توضيح سبب طلبه لتلك المساعدة بالإضافة إلى كتابة الصيغة بشكل رسمي.

تسعى المملكة السعودية جاهدة إلى تحقيق رؤيه 2030 م، وذلك من خلال توفير كل ما يلزم للأشخاص المقيمين داخلها، شرط حصولهم على الجنسية السعودية بالإضافة إلى إقامتهم داخلها بصفة دائمة،

كيفية طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

توجد مجموعه من الخطوات يجب اتباعها في الحصول على تلك المساعدة المادية ويمكن توضيح سالك من خلال ما يلي:

الولوج إلى موقع الديوان الملكي الإلكتروني عبر الرابط التالي

النقر على “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار “الخدمات المالية”.

يتم ملء نموذج الطلب الخاص بالمساعدة المالية.

الضغط على كلمة “إرسال”.

عادة ما يتم الرد خلال مدة قصيرة.

نموذج طلب مساعدة الديوان الملكي

كما سبق الذكر يجب أن تتم كتابة الطلب بشكل رسمي، ثم إرساله من خلال الموقع الرسمي للديوان الملكي، ومن أبرز تلك الصيغ ما يلي: