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عمر شويل - جدة كيفية شحن البضائع من الصين للمملكة العربية السعودية والوثائق الخاصة بالشحن، غزت الصين العديد من بلاد العالم ببضائعها ومنتجاتها ودخلت الكثير من الأسواق وبالأخص الشرق الأوسط، فتعد منتجاتها جيدة وسعرها يتناسب مع المستهلك في الوطن العربي.

نظرًا لارتفاع أسعار المنتجات ذات الماركات العالمية وقطع الغيار الخاصة بها، لذا يلجأ كثير من الأشخاص للمنتجات البديلة كالمنتجات الصينية.

اليوم في هذا المقال سنتعرف معًا عن كيفية شحن البضائع من الصين للمملكة العربية السعودية والوثائق الخاصة بالشحن، فكثير من الناس يرغبون في بدأ مشاريعهم الخاص بالتجارة في المنتجات الصينية، فيذهب إلى الصين ويقوم باختيار المنتجات التي يراها مناسبه للسوق السعودي ويبحث عن طريقة شحن هذه المنتجات والوقت والمستغرق لوصول البضائع والوثائق الخاصة بالشحن.

ماهي طرق الشحن من الصين للمملكة العربية السعودية؟

أولًا قبل الشحن يجب عليك تحديد نوع المنتج ومدة صلاحيته وقدرته على تحمل الحاويات والسفر لأن هناك نوعان من الشحن وهما:

الشحن البحري

وذلك عن طريق وضع المنتجات والبضائع الصينية داخل حاويات منفردة إذا كانت بكميات كبيرة.

أو الاشتراك في حاويات مع منتجات وبضائع أخري تخص مستورد أخر إذا كانت الكميات قليلة.

وفي الحالتان يتم ذلك عن طريق وكيل يقوم بعملية ترتيب وتنظيم الحاويات كاملة منفردة أو مشتركة.

ويتم تحميل الحاويات على متن السفن والبواخر العملاقة ويتم نقلها من مواني الصين إلي مواني المملكة العربية السعودية.

اما بالنسبة الي الوقت فقد يختلف على حسب سرعة السفينة والتقلبات البحرية وعوامل الجو.

وكذلك الميناء البحري من الصين وإلى المملكة.

الشحن الجوي

يتم استخدام مثل هذا النوع من الشحن في الحالات المستعجلة أو في حالة المنتجات القابلة للتلف أو مدة صلاحيتها قصيرة الامد أو مثل الأدوية بأنواعها المختلفة ولكن من عيوب هذا الشحن هو تكلفته العالية بعكس الشحن البحري.

يتم وضع المنتجات والبضائع داخل حاويات صغيرة مصنوعة خصيصًا لتوضع في طائرات نقل البضائع.

الوثائق الخاصة بالشحن

ثلاثة نسخ من الفاتورة الخاصة بجمارك بالمملكة.

شهادة المنشأ ويجب أن تكون معتمدة الغرفة التجارية ومترجمة للعربية.

ثلاثة نسخ مثبت فيها بلد المنشأ ونوعية البضاعة واسم المختص في نقل البضاعة وبوليصة الشحن ووصف للبضاعة وعددها ووزنها كامل وقيمتها الشرائية.

فاتورة تجارية بها وصف لكل البضاعة وبها رموز خاصة بالمنسق.

وثيقة تأمين على المنتجات ويجب أن تكون مترجمة للعربية وذلك إذا تم عمل إعادة للتوجيه للوارد.

الشهادة الخاصة بالمطابقة (SASO).

كم يستغرق الشحن من الصين إلى السعودية بحراً؟

هناك عدة عوامل تؤثر في تحديد أوقات التسليم من الصين إلى المملكة، بما في ذلك: