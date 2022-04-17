نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يتم من خلال التقديم على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، فما هو نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443؟ هو نظام تكافلي اعتمده مجلس الوزراء السعودي بعد التصديق عليه ليكون بديلًا لنظام الضمان الاجتماعي القديم، وتستهدف الحكومة السعودية من خلال الضمان المطور تطوير منظومة الدعم المقدمة للمواطنين والأسر السعودية الأكثر احتياجا بالمملكة، ويهدف نظام الضمان الجديد في المقام الأول إلى خلق جيل جديد فعال ومنتج في المجتمع وعدم الاتكال على المعاش وعدم اعتماد الأشخاص على الدعم المقدم من هيئة الضمان الاجتماعي، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف ستقوم الجهات المختصة بتقديم دورات تدريبية وتأهيلية للمستفيدين من معاش الضمان المطور والذين هم لهم القدرة على العمل كما يتيح النظام فرص العمل المناسبة له، كما يقدم النظام الجديد الدعم المالي المباشر لكافة المتقدمين الذين استوفوا شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور بعد أن تم تحديث الشروط ليلائم تحقيق أهداف النظام الجديد، وقد قمنا بإعداد هذا التقرير لعرض كيفية تسجيل جديد في الضمان الاجتماعي المطور وعرض كافة شروط استحقاق الدعم الجديدة، كما سنقوم بعرض رابط دخول موقع الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم الحماية الاجتماعية، فتابعونا.

رابط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور

كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور من أكثر الأسئلة الشائعة عبر محركات البحث المختلفة، ولكن كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث أعلنت الوزارة عبر قنواتها الرسمية المعتمدة في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن طريقة التقديم في نظام الضمان المطور ١٤٤٣ سيتم من خلال رفع الطلب إلكترونيًا عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي تتبع للوزارة، وفيما يلي خطوات الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد:

الولوج إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور. اضغط على أيقونة إنشاء مستخدم جديد من الصفحة الرئيسية. يطلب الموقع إدخال البيانات التالية: رقم الهوية الوطنية.

إدخال تاريخ الميلاد.

إدراج رقم الجوال. يستقبل المتقدم على رقم الهاتف الجوال رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق. قم بإدخال هذا الرمز في الخانة المخصصة لها على المنصة. اضغط على أيقونة توثيق. قم بتعيين كلمة المرور الخاصة بك. تسجيل دخول منصة الضمان المطور من خلال إدخال رقم الهوية وكلمة المرور. قم بالدخول على الملف الموحد الخاص بك. يطلب النظام من المتقدم بتعبئة البيانات التالية في في الحقول المخصصة لها: إدخال البيانات الشخصية للمتقدم.

كتابة بيانات السكن المطلوبة.

بيانات التعليم.

يطلب الموقع بيانات العمالة.

يتطلب التسجيل أيضاً بيانات التراخيص.

إدخال بيانات الممتلكات.

إدراج بيانات التابعين.

يطلب الموقع تسجيل بيانات الحساب البنكي. اضغط على أيقونة تكوين منزل ثم إدخال البيانات التالية: اختيار نوع الوحدة السكنية.

قم بكتابة البيانات الخاصة بعنوان الوحدة السكنية تفصيلا.

يطلب النظام تحديد موقع السكن على الخريطة. إدخال باقي البيانات المطلوبة بدقة. انقر على تبويب البرامج لعرض كافة البرامج المتاحة. استكمال إدخال باقي البيانات المطلوبة. الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن المتقدم الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المتطور والتحقق من استحقاقه للمعاش الجديد من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل دخول على الحساب الشخصي، فلا يحتاج المواطن لمراجعة أحد مكاتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستفسار عن أهلية الضمان المطور والاستحقاق للدعم من عدمه، فعملية الاستعلام عن معاش الضمان يتم إلكترونيًا من خلال تتبع الخطوات التالية:

التوجه إلي رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية على شبكة الإنترنت. اضغط على أيقونة تسجيل الدخول. قم بالضغط على خيار الدخول عبر النفاذ الموحد. إدخال اسم المستخدم في أبشر ثم إدراك كلمه المرور في ابشر بطريقة صحيحة. قم بالتحقق من السياسات ثم التوجه مباشرة إلي الصفحة الرئيسية. انقر على تبويب قائمة الطلبات. إدخال رقم الطلب ثم رمز التحقق المطلوب. تظهر نتيجة الاستعلام عن كافة الإجراءات التي تتعلق بالطلب.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بعد تأكد المتقدم من استيفائه لشروط القبول في نظام الضمان المطور، حيث قامت الوزارة بإجراء تعديلات على شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي الحالي لكي يناسب الأهداف الجديدة المرجوة من النظام الجديد، وإليكم قائمة شروط استحقاق الضمان المطور الجديدة نستعرضها لكم من خلال النقاط التالية:

الشرط الأول لاستحقاق معاش الضمان المطور أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

يستثنى من الشرط الأول بعض الفئات مثل: أن تكون المرأة غير سعودية متزوجة من سعودي. كما يستثنى من شرط الجنسية السعودية الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون. واستثنى النظام أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي من شرط الجنسية السعودية. كما لا يشترط الجنسية السعودية على الأيتام والأشخاص الذين يعانون من الإعاقات والأرامل ذوات الأيتام الذين يمتلكون بطاقات تنقل سارية.

الإقامة بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية من أهم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

يجب ألا يتجاوز دخل الفرد أو الأسر المتقدمة عن الحد الأدنى للمعاش.

من شروط التسجيل على الضمان المطور تقديم كافة المتطلبات والوثائق المتعلقة بالخدمة المجتمعية والصحة والتعليم والتأهيل كما حددها النظام.

يمكن للأسرة التقديم على معاش الضمان إذا كان أحد أفرادها لا يقيم في نفس المدينة التي تقيم بها الأسرة ولا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق للمعاش.

في حالة وجود أكثر من أسرة للعائل يحق له التقديم كعائل للأسرتين في حال زواجه من امرأة أخرى.

يسمح النظام للأسرة المستفيدة من المعاش أن تقوم باختيار عائلها إذا حدث عجز للعائل أو انتفت أهليته أو في حال تعرض العائل للمرض ويكون العائل من خلال اختيار كافة أفراد الأسرة.

حددت الوزارة معايير امتلاك الثروة التي تسمح للحصول على معاش الضمان المطور الجديد.

منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول

يوفر الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد منصة إلكترونية رسمية تقدم من خلالها وزارة الموارد البشرية كافة الخدمات المتعلقة بالنظام الجديد للمواطنين بالمملكة العربية السعودية توفيرا للوقت والجهد والضغوط على المواطن، فيمكنكم من خلال موقع الضمان الاجتماعي الجديد إجراء التالي:

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

الاستعلام عن نتائج الأهلية في معاش الضمان الاجتماعي المطور.

الدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأفراد للتعرف على قيمة المعاش المستحق.

يمكنكم من خلال المنصة تقديم شكوى الاعتراض على نتيجة الأهلية ورفع المستندات الخاصة وإرفاقها بشكوى الاعتراض

ويقتصر تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور على المستفيد أو المستخدم نفسه من خلال إدخال بيانات الدخول الخاصة به؛ وذلك لضمان سرية البيانات الشخصية وكافة البيانات الخاصة بالمستخدم مثل بيانات الحسابات الشخصية وتفاصيل عنوان السكن ومعلومات عن العمل وغيرها من البيانات، وذلك في ضوء حرص الوزارة على ضمان سرية تداول البيانات عبر الموقع الإلكتروني لنظام الضمان الاجتماعي الجديد.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالتنا حول تفاصيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد وطريقة التقديم على الضمان المطور عبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وخطوات الاستعلام عن أهلية الضمان المطور وكافة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين من معاشات الضمان.