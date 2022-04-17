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عمر شويل - جدة إن مواعيد مطعم البيك برمضان تكن مختلفة عن كافة المواعيد التقليدية الخاصة بالأيام العادية، ولقد أعلن رسمياً عن جميع المواعيد الجديدة لمطعم البيك خلال الشهر الفضيل، كما أن المواعيد التي تم الاتفاق عليها بشهر رمضان ستكون كافية لتلبية خدمات المواطنين والمقيمين، سواء في الإفطار أو حتي السحور، وعبر هذا المقال سنقدم إليكم معلومات كاملة عن أوقات ومواعيد البيك في رمضان 2022.

أوقات ومواعيد البيك في رمضان 2022

إن مواعيد مطعم البيك برمضان تكون بشكل يومي من بعد العصر إلى الثالثة فجراً، ولقد أعلن مطعم البيك من خلال صفحات التواصل الخاصة به بمواقع التواصل الاجتماعي عن كافة الموعد الجديدة بشهر رمضان، والتي يكن بها المطعم مفتوحاً لاستقبال جميع العملاء، وبالنسبة ليوم الجمعة فإن دوام البيك به يكون مختلف عن بقية أيام الأسبوع، ولكن بشهر رمضان ليس هناك أي استثناء وهذا يرجع للصيام، ولكن بعد الشهر الفضيل يوم الجمعة يكن من من بعد الظهر إلى الواحدة صباحاً، ما لم يوجد أي شيء جديد تقوم إدارة المطعم بالإعلان عنه.

عروض البيك بشهر رمضان

إن مطعم البيك له جماهير كثيرة يعشقه الجميع بداخل المملكة وخارجها، فهو يقدم عروضاً رمضانية بالشراكة مع نماء الأهلية، ويقدم وجبة لإفطار الصائم وللأيتام والمساكين والمحتاجين والأشخاص المسنين بمكة المكرمة، ويكون سعر الوجبة العائلية في البيك خلال رمضان مائة ريالاً سعودياً.

ومن المنتظر أن يقدم عروضاً أخرى أكثر، حيث أن ذلك المطعم يقدم خدماته في كثير من الأماكن بالمملكة سواء في الرياض لهم أكثر من ثلاث فروع، والدمام فرعين، مكة المكرمة فرعين، الطائف فرعين أيضاً، وبجدة ثلاثة أفرع وغيرهم من الأماكن الأخرى داخل المملكة السعودية.

مطعم البيك

إن مطعم البيك من المطاعم الكبرى بالمملكة السعودية وفي الخليج العربي بوجه عام، ويقدم خدمات كثيرة وسريعة لكافة فئات المجتمع السعودي، تأسست الشركة بمنتصف السبعينيات من القرن الماضي بجدة التابعة للمملكة السعودية. كان يقود هذه الشركه رجل أعمال يسمى شكور أبو غزالة، ولقد نجحت الشركة في تقديم الكثير من المأكولات المتميزة للسوق السعودي، وحصلت على إعجاب جميع العملاء فأصبح لديها فروع متعددة تنتشر بكثير من مناطق المملكة، كما أن لها فروع خارج السعودية، والمطعم يقدم خدمات رائعة ومتميزة ومتنوعة تناسب جميع العملاء.