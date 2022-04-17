حجز موعد في الجوازات بمنصة أبشر أفراد

حجز موعد في الجوازات، حيث تعد خدمة حجز موعد في الجوازات من الخِدْمَات الإلكترونية الهامة المتوفرة من خلال موقع أبشر الإلكتروني، وتعد هذه الخدمة من الخِدْمَات التي يتم الاستعلام عنها بصفة مستمرة من جانب عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية، فهي واحدة من الخِدْمَات التي توفرها وزارة الداخلية السُّعُودية لجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على موعد من أجل الحصول علي بعض الخِدْمَات المرتبطة بمكاتب الجوازات وذلك بجميع مدن المملكة، ويتم حجز الموعد قبل الذَّهاب إلى الجوازات من أجل توفير وقت ومجهود جميع المواطنين، لذا سوف نوفر لكم رابط حجز موعد في الجوازات.

حجز موعد في الجوازات السُّعُودية

يتم مراجعة مصلحة الجوازات في المملكة العربية السُّعُودية، ولكن قبل الذَّهاب يجب على المواطن أو المقيم أن يقوم بحجز موعد مسبق بالجوازات، ويتم حجز الموعد بالخطوات التالية:

يجب الدخول إلكترونيا إلى رابط أداء الخدمة التالي/ منصة أبشر.

النقر للدخول من خلال (خدمة أبشر الأفراد).

الدخول إلى خِدْمَات الموقع الإلكترونية ومنها يتم اختيار (حجز المواعيد الإلكترونية).

النقر على أيقونة “الجوازات”.

يجب أن يتم تسجيل جميع المعلومات والبيانات التي تطلبها المنصة في الأماكن المحدد لها ذلك.

يجب أن يتم تحديد الموعد والتوقيت ومكتب الجوازات المناسب لكل شخص.

الضغط على نوع الخدمة التي يرغب الشخص في الحصول عليها عند مراجعة مكتب الجوازات.

الضغط على تأكيد حجز الموعد.

سوف تصل رسالة تأكيد تفيد بتفاصيل حجز الموعد بمكتب الجوازات ونجاح التسجيل.

الاستعلام عن صَلاحِيَة مقيم في السُّعُودية

يمكن الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة التي تخص كل مقيم علي أرض المملكة، من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي: