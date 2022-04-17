تفاصيل مكرمة خادم الحرمين لمستفيدي الضمان ١٤٤٣ والفئات المستحقة للمكرمة

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عمر شويل - جدة يبحث الجميع عن التفاصيل التي تخص مكرمة الملك سلمان من الأشخاص المستفيدين للضمان، والتي قد صدرت من خادم الحرمين ملك السعودية للأشخاص المستحقين للضمان بالسعودية، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنقدم إليكم تفاصيل مكرمة خادم الحرمين لمستفيدي الضمان ١٤٤٣ والشروط الخاصة بالاستحقاق وقيمة المكرمة.

تفاصيل مكرمة خادم الحرمين لمستفيدي الضمان ١٤٤٣

إن المكرمة الملكية من المبادرات التي قام بمنحها خادم الحرمين للأسر الأكثر فقراً واحتياجاً والعمال، تصرف تلك المكرمة لقضاء الاحتياجات الأساسية من السكن الطعام والشراب والملابس، ولقد أطلق الملك سلمان هذه المكرمة تزامناً مع إتيان شهر رمضان، وبإمكانك أن تطلع على جميع التفاصيل الخاصة بها من خلال الموقع الرسمي التابع لوزاره الضمان، ةإلى الآن لم يحدد الوقت لنزول المكرمة الملكية للأشخاص المستفيدين من الضمان.

الفئات المستحقة المكرمة الملكية

لقد تم تحديد الفئات التي تستحق المكرمة الملكية، فلقد أعلنت وزارة الموارد قائمة تحتوي على جميع الأشخاص الذين يحق لهم الصرف وهي كالآتي:

الأشخاص الذين لا يقدرون على العمل وليس لديهم أي مصدر دخل.

الأطفال الأيتام

النساء اللآتي لا يوجد لهم عائل.

الأسر التي لا تجد من يعولها.

الأشخاص بسن الشيخوخة.

المطلقات والأرامل.

كبار السن الذين يعجزون عن العمل.

شروط الاستحقاق للمكرمة

لقد حددت وزارة الموارد بعضاً من الشروط حتى يحصل الشخص على مكرمة الملك سلمان، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

امتلاك الشخص جنسية سعودية.

دخل الفرد يكون أقل من 3000 ريال سعودياً.

عدم الامتلاك لأي عقارات أو حتى سجلات التجارية.

ضرورة كون المستفيد مقيم بالمملكة السعودية حوالي ثلاثة أشهر قبل الصرف للمكرمة.

في حال لم تتوفر بالشخص أي شرط من هذه الشروط لا يمكنه الحصول على المنحة.

كيف يتم معرفة القبول بالمكرمة الملكية

بإمكان المسجلين بالضمان الاجتماعي سواء قديم أو حتى المطور أن يستفيدوا من المكرمة الملكية، وإليكم طريقة معرفة القبول بالمكرمة وهي كالآتي: