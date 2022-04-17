نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لغير المتزوجات والمطلقات والمتزوجات وشروط الحصول على راتب الضمان الإجتماعي المطور في المقال التالي
تزداد عمليات البحث في الساعاعت الاخيرة حول دعم الضمان الاجتماعي، حيث تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الكثير من خدماتها للمواطنين فقد اعلنت عن شروط الحصول الضمان الاجتماعي المطور لغير المتزوجات والمطلقات والمتزوجات، وهو ماسوف نوضحه بالمقال ونوضح كذلك كيفية التقديم للاستفادة من راتب الضمان الاجتماعي لمستحقيه ونوضح كذلك كيفية الاستعلام عن اسماء المستحقين لراتب الضمان الاجتماعي، وذلك من أجل دعمهن مادياً ومساعدتهن في تامين الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع الأسعار في مختلف أنحاء العالم، خصوصا أنه لا يوجد عائل لديهن، ولكن قبل التقديم لا بد من الاطلاع على شروط الضمان الاجتماعي المطور لغير المتزوجات والمطلقات والمتزوجات، والتأكد من استحقاقهن الحصول عليه.
الشروط الواجب توافرها للحصول على الضمان الاجتماعي لغير المتزوجات:
- يشترط أن تكون المتقدم ذات جنسية سعودية
- يشترط آلا تمتلك الفتاة سجل تجاري خاص بها.
- كما تشترط آلا يكون لديها شخص ينفق عليها.
- ويشترط آلا يكون لديها من ينفق عليها.
الشروط الواجب توافرها للحصول على الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات:
حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بتوفير راتب للمرأة المطلقة، ولكن بشرط توفر أسباب استحقاق الضمان الاجتماعي الخاص بالمطلقات وهي كالآتي:
- يكون المتقدم ذو جنسية سعودية ويشترط ان يكون مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- يشترط للحصول على الدعم آلا تمتلك المرأة المطلقة أي عمل أو وظيفة.
- كما يشترط آلا يكون عمرها دون 35 عام. آلا يتجاوز عمرها 65 عام.
الشروط الواجب توافرها للحصول على الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة:
- يشترط للحصول على دعم الضمان تقديم إثبات يفيد بـ أنها مقيمة بشكل دائم في السعودية.
- عمر المرأة بحد أقصى 60 عام ولا يتجاوز ذلك
- من الضروري عدم امتلاكها أي من ممتلكات عقارية أو أراضي.
- ويشترط أن يكون زوجها غائبا ولا يوجد أي خبر عنه.
- وكما يشترط أن يكون زوجها يتعاطى الممنوعات ولديها أبناء منه.
- ويشترط أن يكون الزوج مسجون ولديها أطفال منه.
كيفية التقديم في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم:
- ادخل على رابط التقديم من خلال منصة الدعم المباشر.
- انتظر سوف تظهر لك قائمة اختر منها خدمة صفحة الملف الموحد.
- ثم تقوم بكتابة البيانات الخاصة بك بشكل صحيح.
- ثم عليك بقراءة الشروط والأحكام ثم اضغط موافق.
- وبعدها انتظر سوف تظهر لك بعد ذلك خدمة اختيار التسجيل.
كيفية الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور:
- ادخل على رابط الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية .
- ثم تقوم باختيار من القائمة بوابة الخدمات الإلكترونية.
- التأكد من إدخال رقم الهوية والرقم السري.
- الضغط على ايقونة استعلام
- انتظر سوف تظهر لك قائمة عليك اختيار «خدمات الموقع».
- أو من خلال كتابة الرقم المدني للشخص المستفيد من الضمان
- ضرورة كتابة رقم الضمان الاجتماعي.
- التأكد من إدخال رمز التحقق.
- انتظر سوف يظهر لك صفحة بها كافة البيانات الخاصة بك.
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