نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل حساب المواطن استقبال طلبات الاعتراض الدفعة 53 شهر رمضان استحقاق أبريل 2022 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استقبال طلبات الاعتراض الدفعة 53 شهر رمضان من برنامج حساب المواطن اليوم الأحد 16 أبريل 2022م الموافق 15 شهر رمضان 1443هـ، وفق ما أعلنه منذ قليل موقع حساب المواطن الرسمي عبر تويتر لمكتملي الشروط ومستحقي الدعم بالمملكة العربية السعودية، حيث يحق رفع طلب الاعتراض إلكترونيًا من خلال الخطوات التي أوضحها برنامج حساب المواطن عن الدفعة 53 والتي تم صرفها فجر يوم الأحد 10 أبريل 2022 الموافق 9 من شهر رمضان 1443هـ الماضي، والجدير بالذكر أنه وفق إحصاءات حساب المواطن أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج 116 مليار ريال سعودي حتى الدفعة الـ 53 لشهر أبريل 2022.

بدء استقبال طلبات الاعتراض الدفعة 53 شهر رمضان إلكترونيًا

إضافة لما سبق ذكره فالجدير بالعلم أن برنامج حساب المواطن بالمملكة أحد برامج رؤية المملكة 2030م، التي تستهدف المواطن متوسط الدخل ومحدود الدخل بشكل مباشر، لدعمه ماليًا لمساعدته على توفير حياة كريمة له، وفق شروط الإستحقاق التي تم تدشينها من قبل المسؤولين عن حساب المواطن، ويتم صرف الدفعة المالية يوم 10 من كل شهر ميلادي بشكل دوري شهري.

طريقة تقديم طلب الإعتراض إلكترونيًا لبرنامج حساب الموطن السعودية 1443

ولمستحقي الدعم مستوفي شروط الأهلية ومكتملي الطلبات بإمكانهم تقديم الإعتراض عن مستحقات الدفعة 53 بالخطوات التالية:

أولًا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

كذلك القيام بكتابة رمز التحقق ورقم الهوية الوطنية واسم المستخدم.

يلي ذلك تعبئة كافة البيانات المطلوبة الشخصية، كذلك البيانات المطلوبة بخصوص الدفعة 53 حساب المواطن .

. في النهاية القيم بكتابة طلب الاعتراض والضغط على أيقونة الإرسال ليتم إرسال طلبك.

أسباب إيقاف أو تجميد حسابات المستفيدين من البرنامج بالمملكة

ومن أسباب إيقاف حساب المواطن من البرنامج وتجميده ذكرها كالتالي:

عدم تصحيح المستفيد للبيانات وتحديثها.

التأخر في تقديم الاعتراض على التجميد، خلال الفترة المسموحة والمحددة ب90 يوم، والذي يؤدي إلى توقف الحساب.

كما نذكر أنه لا تؤثر عدم أهلية التابع على أهلية المستفيد ففي حال كان التابع مسجون، والمستفيد تنطبق عليه جميع الشروط الخاصة ببرنامج حساب المواطن فلا يؤثر ذلك على المستفيد.

أكثر من 1.4 مليون عملية تعامل معها برنامج حساب المواطن في الربع الأول من عام 2022م. pic.twitter.com/9LsMIH3zrM — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) أكثر من 1.4 مليون عملية تعامل معها برنامج حساب المواطن في الربع الأول من عام 2022م. pic.twitter.com/9LsMIH3zrM — المتحدث الرسمي لـ حساب المواطن (@SpokesmanCa) April 5, 2022

شروط أهلية صرف حساب المواطن بالسعودية 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج حساب المواطن نوه عن طرق احتساب الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية، كما يتم صرف الدعم وفق ضوابط وشروط أهلية حساب المواطن لاستحقاق الدعم و نذكرها كالتالي: