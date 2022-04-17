نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي يقدم قرض شخصي دون كفيل بالتقسيط الشروط ورابط التقديم على القرض في المقال التالي

في الساعات الأخيرة تشهد عمليات البحث من قبل السعودية حول تمويل الراجحي، فقد قام مصرف الراجحي بتقديم عرض إلى كافة العملاء المستفيد من الراجحي من خلال القروض السريعة ومن ضمنهم التمويل الشخصي بالتقسيط دون تواجد أي كفيل، وأهم ما يميز ذلك القرض أنه مقدم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وسوف نوضح شروط الحصول على قرض الراجحي وكيفية التقديم على القرض والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على القرض، فهدف المملكة العربية السعودية فقط هو توفير الدعم والمساعدة لكافة المواطنين المحتاجين للدعم، ويوفر البنك تمويل قد يصل قيمته 500 ألف ريال سعودي ويتضاعف الراتب لكافة العاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام. الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل من بنك الراجحي: يشترط إلا تقل فترة العمل عن ستة أشهر لكافة العاملين بالقطاع الخاص.

ويشترط بالنسبة للعاملين في القطاع العام فيلزم إلا تقل مدة العمل عن ثلاثة أشهر.

ويشترط بالنسبة للعسكريون الذين لديهم رتبة أقل من ملازم يلزم أن يكون دام على عملهم ثلاثة سنوات بينما العسكريون الأعلى من رتبة ملازمة فيلزم إلا تقل خدمتهم عن عامين. المستندات المطلوب تقديمها للحصول على تمويل بنك الراجحي: مطلوب تقديم هوية الأحوال المدنية.

مطلوب تقديم كشف حساب بنكي عن الشهور الأخيرة ويلزم أن تكون مختومة وموقعة.

مطلوب تواجد صندوق بريد ورمز بريدي.

من الضروري أن يقوم بتقديم إثبات سكن ويتمثل في أي وصل من وصولات بيان الكهرباء أو المياه.

تجهيز مفردات مرتب تشير إلى قيمة الراتب أو اقتطاع للعسكريين.

تقديم قسائم أخر 6 شهور في حالة عدم وجود راتب ثابت للشخص المتقدم.

مطلوب كتابة بيان التزام من بنك أخر في حالة شراء القرض من بنك أخر.

مطلوب التعهد بتحويل الراتب أو الاقتطاع.

مطلوب ان يتم اخبار البنك برصيد التزامات العميل في البنك القديم سواء إن كان مدين أو كفيل. كيفية التقديم على قرض من مصرف الراجحي: للحصول على قروض شخصية بدون ضمانات في السعودية يجب تقديم الطلب بمصرف الراجحي اون لاين عبر موقعه الإلكتروني.

ثم تقوم بالتسجيل بالموقع وتعبئة بيانات الدخول المطلوبة.

ضرورة كتابة كافة البيانات المطلوبة عند الدخول وتتمثل في (اسم المستخدم – كلمة المرور)

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

يقوم بعد ذلك باختيار اختيار نوع التمويل الذي يرغب في التقديم والحصول عليه. عمر شويل - جدة مصرف الراجحي يقدم قرض شخصي دون كفيل بالتقسيط الشروط ورابط التقديم على القرض - ثقفني

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