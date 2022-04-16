نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل الدعم السكني لهذا الشهر موعد صرف دعم الإسكان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل الدعم السكني في السعودية من الأسئلة الشائعة عبر محركات البحث المختلفة على شبكه الإنترنت، حيث تقدم صندوق التنمية العقارية السعودي الدعم للمواطنين في المملكة بشكل شهري، ويعد برنامج الدعم السكني مبادرة من المملكة لتوفير سكن للمستحقين، وما يميز هذه المبادرة هو سعي المملكة إلى توفير وحدة سكنيه للمواطن السعودي بأسعار مخفضة عن سعر السوق، ويتمكن المواطن من خلال دعم الإسكان دفع ثمن الوحدة بنظام التقسيط ولكن بدون فوائد، وتتولى وزارة الإسكان بالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية دفع أرباح هذه الأراضي المدعومة، ولكن حددت الوزارة شروط استحقاق الدعم السكني لكي يصل الدعم لمستحقيه الفعليين والمستهدفين من هذا الدعم، ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم طريقة الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني، ورابط التحقق من استحقاق دعم الإسكان، وموعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر.

متى ينزل الدعم السكني 1443

تستهدف الحكومة السعودية من خلال إطلاق دعم الإسكان تحسين المعروض العقاري بالمملكة للمساهمة في زيادة إنتاجية هذا المعروض العقاري، كما تهدف الحكومة إلى استدامة مواردها وتحسين الكفاءة والأداء بالقطاع العقاري وتوفير وحدات سكنية وأراضي بأسعار تناسب المواطنين في المملكة، وعلى الجانب الآخر تكثر الأسئلة حول الدعم السكني متى ينزل، وهل نزل الدعم السكني، فقد تم تحديد موعد نزول الدعم السكني من قبل الجهات المختصة، فمن المقرر نزول الدعم السكني في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر بالتقويم الميلادي، ولكن قد يحدث تأخير أو تقديم في هذا التاريخ إذا صادف موعد الصرف يوم إجازة رسمية أو في حال وقوع تاريخ صرف دعم الإسكان في أيام الأعياد بناء على المصلحة العامة.

موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر

تسعى وزارة الإسكان السعودية إلى تحقيق أعلى مستويات النجاح في كافة المشروعات والمبادرات التي تتولى الوزارة مسئولية الإعداد لها وتنفيذها، ويسعى الكثير من المواطنين في المملكة إلى الاستفادة من برامج الدعم السكني التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، ومن المقرر صرف الدعم السكني لهذا الشهر في يوم الإثنين 25 أبريل 2022 ميلادية الموافق 23 رمضان 1443 هجرية كما هو محدد في جدول صرف الدعم السكني لعام 2022/1443.

شروط الحصول على الدعم السكني

وضعت وزارة الإسكان قائمة محددة من شروط استحقاق الدعم السكني، فيجب على المتقدم استيفاء هذه الشروط قبل التسجيل في الدعم السكني عبر بوابة سكني الإلكترونية، وفيما يلي عرض تفصيلي لشروط التقديم على الدعم السكني 1443:

أن يكون المتقدم بطلب الحصول على الدعم السكني سعودي الجنسية. إقامة الأسرة المتقدمة على دعم سكني في أراضي المملكة العربية السعودية شرط أساسي من شروط القبول في الدعم السكني. يشترط النظام ألا يكون لدى أي فرد في الأسرة المتقدمة دعم سكني حكومي. كما يشترط النظام ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة المتقدمة منزل مناسب خلال الخمس سنوات التي تسبق التقديم. من شروط الدعم السكني للمطلقات والأرامل أن يمر على تاريخ وفاة الزوج أو الطلاق عامين أو أكثر. يتاح التسجيل في الدعم السكني من قبل الأخوة في حالة وفاة الوالد أو من ينوب عنهم. ينبغي ألا يقل سن المتقدم للحصول على دعم السكن عن 25 عاما. يحق التسجيل في الدعم السكني للزوج أو الأب أو الزوجة أو من يعول عن الأسرة المتقدمة فقط.

رابط حاسبة الدعم السكني

يتيح موقع سكني الإلكتروني خدمة حاسبة الدعم السكني التي يتمكن من خلالها المواطن السعودي معرفة القيمة التقديرية للدعم العقاري الذي سوف يحصل عليه من صندوق التنمية العقارية، وأتاح الصندوق حاسبة الدعم العقاري لكي يوفر الوقت والجهد على المواطنين في معرفة مقدار الدعم التي تقدمه وزارة الإسكان السعودي من خلال برنامج سكني للمستفيدين من الدعم، وفيما يلي خطوات استخدام حاسبه الدعم السكني بالتفصيل:

الدخول إلى رابط حاسبة الدعم العقاري الإلكتروني. إدخال قيمة التمويل في الخانة المخصصة لها. يقوم المتقدم بتحديد مدة التمويل الخاصة به. إدخال عدد أفراد الأسرة المتقدمة. قم بإدخال قيمة الراتب الشهري لك. انقر على أيقونة ” احسب “.

يختلف قيمة الدعم السكني للمستفيدين من شخص إلي آخر، حيث يتم تحديد النقاط التي تمنح للمتقدم بناء على عدد الأفراد في الأسرة والحالة المادية للمتقدم، ولكن حددت الوزارة الحد الأقصى للدعم السكني ب 20 نقطة للأسرة المتقدمة من ٦ أفراد أو أكثر، كما يتحدد عدد النقاط حسب سن المتقدم، وفي حال كان طلب الدعم السكني من إخوة متجمعين فيتم الاحتساب حسب سن أكبرهم، كما يمنح المتقدم على الدعم السكني نقاطا على حسب الحالة الصحية والاجتماعية له ولأفراد أسرته التي يعولها.

الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني 1443

تقدم بوابة سكني الإلكترونية خدمة الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني ومعرفة نتائج المتقدمين على دعم الإسكان إلكترونيًا، حيث يوفر الموقع الإلكتروني كافة البيانات المرتبطة بالمتقدم من خلال معرفة موعد نزول الدعم السكني الشهري، ومعرفة قيمة الدعم السكني وفي حاله ثبوت استحقاق المتقدم للدعم السكني يتم تخصيص دعم الإسكان للمتقدم، فيتم إشعار المتقدم بقبول طلبه من خلال رسالة على البريد الإلكتروني المسجل للمتقدم، ويتم بعدها استكمال باقي إجراءات الحصول على الدعم السكني، حيث يشترط على المستفيد التوقيع على عقد الدعم السكني من قبل وزارة الإسكان، كما ينبغي على المتقدم استيفاء كافة شروط ومتطلبات التخصيص التي تطلبها الوزارة في الفترة التي حددتها الوزارة بعد إرسال تخصيص الدعم، وفي حال عدم التزام المتقدم بلائحة التنفيذية للحصول على الدعم السكني يسقط حقه في الحصول على هذا الدعم.

رقم الدعم السكني الموحد

قامت وزارة الإسكان السعودية بتوفير عدة طرق تواصل المواطنين مع فريق سكني خدمة المستفيدين، حيث يمكن من خلالهم الاستفسار عن كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة، كما يمكن تقديم الشكاوى في جميع أيام الأسبوع على مدار اليوم من أجل تسهيل التواصل بين المواطنين وفريق خدمة العملاء، وفيما يلي عرض لطرق التواصل مع برنامج سكني بالتفصيل:

رقم الدعم السكني الموحد المجاني 199090.

رابط موقع وزارة شئون الإسكان السعودية.

البريد الإلكتروني للوزارة [email protected]

الرقم البريدي للوزارة ٦٨٢٢٢.

وبهذا نكون قد انتهينا من عرض تفاصيل متى ينزل الدعم السكني ١٤٤٣، وموعد صرف دعم الإسكان لشهر أبريل 2022، كما استعرضنا شروط التسجيل في دعم سكني، وخطوات الاستعلام عن أهلية الدعم السكني عبر تسجيل دخول بوابة سكني الإلكترونية، وقد أرفقنا خلال السطور الأخيرة في المقال رقم الدعم السكني الموحد وروابط التواصل مع مواقع وزارة الإسكان الإلكترونية الرسمية.