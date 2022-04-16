الحصول على الدعم السكني 1443 في شهر رمضان وموعد صرف الدعم

الحصول على الدعم السكني 1443 في شهر رمضان، من أهم البرامج التي تساعد الأسر السعودية في المملكة برنامج المساعدة السكنية، وتقدم وزارة الإسكان وبالتعاون مع صندوق التنمية العقارية بالمملكة مساعدة مالية للمواطنين الباحثين عن السكن المناسب وضعت وزارة الإسكان مجموعة من المتطلبات والضوابط التي يجب اتباعها من أجل تسليم المساعدة السكينة المستحقة، مع اقتراب الموعد النهائي لتلقي المساعدة السكنية خلال شهر رمضان، وزاد عدد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة وسنعرض لك كيفية معرفة موعد صرف المساعدة السكينة ومعالجة طلبك.

متطلبات الأهلية للحصول على المساعدة السكنية

يجب أن يكون طالب المساعدة مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

في وقت تقديم الطلب يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.

يشترط أيضًا ألا يتلقى مقدم الطلب أي مساعدة إسكانية سابقة.

يشترط أيضًا أن يكون مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته بدون إقامة مناسبة طوال السنوات الخمس الماضية.

لا يشترط أن يكون دخل الطالب مرتفعاً ويمكنه شراء منزل مناسب.

موعد صرف المساعدة الإسكانية لشهر رمضان.

الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان قد حددت موعد استلام المساعدة السكنية في حسابات المستفيدين في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، إلا عندما يتزامن تاريخ الاستلام مع إجازة أسبوعية أو رسمية ويتم تقديم الموعد أو تأخيره ليوم واحد ومن المعتاد دفع المساعدة السكنية قبل الأجر الشهري للموظفين لذلك ستدفع المساعدة السكنية عن شهر رمضان 1443 يوم الأحد الموافق 23 رمضان 1443 وهو يتوافق مع التقويم الميلادي في 24 أبريل 2022 ، مع ترك الأيام السبعة المتبقية.

صرف المساعدات الإسكانية طوال شهر رمضان والأشهر المقبلة.

موعد استلام المساعدة السكنية لشهر شوال هو الثلاثاء 23 شوال 1443 الموافق 24 مايو 2022. في شهر ذي القعدة، يصادف يوم الخميس 24 ذي القعدة الموافق 23 يونيو 2022. ونتيجة لذلك فإن موعد صرف لشهر ذي الحجة هو الأحد 25 ذي الحجة 1443 الموافق 24 يوليو 2022.

إجراءات التسجيل في برنامج المساعدة الإسكانية