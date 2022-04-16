شروط قرض ترميم المنازل بنك التسليف 1443| وأهم قروض بنك التنمية الإجتماعية

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عمر شويل - جدة شروط قرض ترميم المنازل من بنك التسليف 1443ه‍، إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية من أجل قيام المواطن من ترميم المنشآت أو المنازل الخاصة بهم، حيث يقدم بنك التسليف أو ما يسمي ببنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض التي تخدم الملايين في كافة أنحاء المملكة، فيما حددت بنك التسليف بعض من الشروط اللازمة توافرها في المتقدمين للحصول علي قرض تمويل ترميم المنازل، لذا نوضح لكم عبر الفقرات التالية أهم القروض التي يقدمها بنك التنمية الإجتماعية، كما نقوم أيضاً بتوضيح كافة الشروط اللازمة لقرض تمويل الترميم، حيث نكشف لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني جميع تفاصيل شروط قرض الترميم وقيمة قروض الترميم فضلا عن أهم التمويلات التي يقدمها بنك التنمية الإجتماعية.

شروط قرض ترميم المنازل من بنك التسليف 1443ه‍

شملت شروط بنك التسليف لحصول المواطن على قرض الترميم الآتي:

ضرورة أن لا يتجاوز عمر طالب القرض عن 75 عام، كما لا يتجاوز أيضا عمر الكفيل عن 55 عام.

يجب أن يكون طالب القرض والكفيل من جنسية سعودية.

ضرورة أن يكون عمر المنزل يزيد عن 5 سنوات.

تقديم المستندات المطلوبة لتأكيد إمكانية سداد القرض.

ينبغي تقديم ما يثبت امتلاك المنزل أو المنشأة، وان يكون مضي علي امتلاك المنزل عام على الأقل.

اذا استفاد المواطن من تمويل الترميم من قبل يجب أن يمر عامين على قرض التمويل الأول.

يجب أن لا تتجاوز مساحة الأرض السكنية للمنزل أو العقار عن 1000 متر.

قيمة قرض ترميم المنازل من بنك التسليف

ذكر بنك التنمية الإجتماعية”بنك التسليف” عن القيمة المالية المقدرة لتمويل المنازل والمنشآت والتي جاءت كالتالي:

قيمة التمويل لترميم المنازل المبنية من الطين تقدر (18000 ريالاً سعودياً).

المبنية من الطين تقدر (18000 ريالاً سعودياً). مباغ تمويل ترميم المنازل الشعبية تقدر (30000 ريالاً سعودياً).

الشعبية تقدر (30000 ريالاً سعودياً). قيمة التمويل لترميم المنازل المبنية من الخرسانة تقدر (60000 ألف ريال سعودي).

أهم قروض بنك التنمية الإجتماعية

يقدم بنك التنمية حزمة كبيرة من القروض بهدف التيسير على كافة المواطنين السعوديين في شراء احتياجاتهم الأساسية وجاء من أهم تلك القروض التي لقت استحسان المواطنين التالي:

قرض الزواج احد أهم القروض التي يقبل عليها الشباب للمساندة في شراء مستلزمات الزواج.

احد أهم التي يقبل عليها الشباب للمساندة في شراء مستلزمات الزواج. تمويل الخريجين والتي يحصل فيها الخريجين علي 300 ألف ريال سعودي بالإضافة إلي توفير مشاريع جاهزة يستطيع الخريجين التنفيذ مباشرةً.

والتي يحصل فيها الخريجين علي 300 ألف ريال سعودي بالإضافة إلي توفير مشاريع جاهزة يستطيع الخريجين التنفيذ مباشرةً. قرض الأسر المنتجة والذي يستهدف العمال والمواطنين بتمويلات بدون مصاريف إدارية.

والذي يستهدف العمال والمواطنين بتمويلات بدون مصاريف إدارية. تمويل عربات البيع المتنقلة والتي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل المساهمة في رفع النهضة الاقتصادية إلي المواطنين.

والتي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل المساهمة في رفع النهضة الاقتصادية إلي المواطنين. قرض آهل والذي يقدم قروض بقيمة 60 ألف ريال سعودي بفترات سداد ممتدة حتي 5 سنوات بدون أي مصاريف إضافية.

تغيير الحد الأدنى إلي المقترض من بنك التنمية الإجتماعية

أوضح بنك التسليف أو بنك التنمية الإجتماعية عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن رفع الحد الأعلى لراتب المفترض إلي 12.500 ريال سعودي وذلك بدلاً من عشرة آلاف ريال سعودى، وذلك للقروض الإجتماعية مثل قرض الترميم وقرض الأسرة وقرض الزواج، فيما أوضح الحد الأعلى التمويل إلي 60 ألف ريال سعودي.

آلية سداد الأقساط الشهرية حال تعثر المقترض على السداد

أكد بنك التنمية الإجتماعية ردا على تساؤلات أحد العملاء عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي عن الآلية المتبعة في حالة حدوث تعثر مالى منع العميل من إستكمال سداد الأقساط الخاصة بالقرض، والذي يمكنك الإطلاع على التفاصيل عبر رابط عدم المقدرة على إستكمال السداد والذي تم إيضاح أنه فى حال كان العميل لا يعمل بالقطاع الحكومي يجب عليه احضار كفيل يعمل فى أحد المؤسسات الحكومية ويكون بالخدمة كضامن للسداد.

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