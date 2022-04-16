نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول إيداع راتب الضمان المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa وفق شروط استحقاق الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول إيداع راتب مستفيدي الضمان المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa لهذا الشهر وتوقعات بتقديم موعد نزول الراتب قبل عيد الفطر المبارك، كما يُتوقع إيداع مستحقات دفعة جديدة لمستفيدي ومستحقي دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد نفاذ sso.hrsd.gov.sa وذلك لم قاموا بالتسجيل الجديد أو من قاموا بتحديث البيانات على رابط الجديد، هكذا صرح مصدر مسؤول في رده على موعد تاريخ صرف وإيداع مستحقات مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، كما أضاف المصدر أنه خلال الساعات القادمة ومع مطلع الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن نزول وصرف وإيداع الدفعة الثانية لمستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، وأشار المصدر أيضاً إلى أنه يتم العمل على الدفعة الثالثة التي سيتم الإعلان عن موعدها قريباً، حيث أنه قد صدر في وقت سابق بيان عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص مواعيد إيداع الضمان الاجتماعي، وذكر البيان أن الإيداعات ستتم تدريجياً من خلال دفعات متتابعة، وتعكف وزارة الموارد البشرية على دراسة ومراجعة وتدقيق طلبات من قاموا بالتقديم والتسجيل لاستحقاقات معاشات الضمان الاجتماعي.

موعد نزول إيداع راتب الضمان المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa

يتم صرف إيداع راتب الضمان الاجتماعي الشهر القادم صباح يوم الاثنين الثاني من شهر مايو القادم 2022، وهو الموافق غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك، ويناشد مستفيدي الضمان وزارة الموارد البشرية بتقديم موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي للمستحقين للدعم، وأن يكون موعد نزول الراتب قبل بداية شهر شوال، لقضاء الاحتياجات المعيشية من السلع الخاصة بعبد الفطر المبارك.

مستفيدي الضمان المطور نفاذ وفق دخل الأسرة sso.hrsd.gov.sa