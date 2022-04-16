مساعدات مكتب الامير عبد العزيز بن فهد التي يتابع ويتطلع للحصول على المساعدات واموال الزكاة المقدمة من مكتب الأمير والمؤسسة الإنسانية للمساعدات في شهر رمضان الكريم، ويتم توفير عدد من السبل التي تسهل على المواطن التواصل مع المؤسسة في جميع الأوقات وفق شروط ووثائق الثبوت وأيضا أثبات الحاجة وضمان وصول المال للمستحقين والمحتاجين.

“الخبر اليقين” مساعدات مكتب الامير عبد العزيز بن فهد “رمضان 1443” kfahadalsaud أرقام (واتساب – مكتب)

تواصل الآلاف من المؤسسات الخيرية والإنسانية التسابق في شهر رمضان الكريم، حيث يتم تقديم اشال الدعم المختلف من السلال الغذائية والمعونة التي تصرف لمرة واحدة فقط، في شهر رمضان الكريم، أو المعونات التي تصرف مدى الحياة لغير القادرين والذين يحتاجوا بحق لكفالة أهل الخير من المؤسسات الإنسانية الخاصة أو الجمعيات الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل العاطلين وأصحاب الإعاقات وكذلك غير القادرين على استكمال نفقات الشهر بسبب غلاء المعيشة.

ماذا تقدم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد أل سعود من خدمات

تقوم بتقديم الدعم للحالات العاجلة من أصحاب الحوادث المصائب الذين يحتاجوا للدعم العاجل، كما تم في عائلة اليوتيوبر الشهير “الشمري” وكذلك الطفل التونسي “ريان”.

يتم المشاركة في المشروعات الخيرية من شق الآبار وترميم المنازل وغيرها.

تساهم الجمعية في منصة إحسان الخيرية التي تستقبل أموال الزكاة والتي تعيد توجيهها إلى المحتاجين والمديونين والمعسرين والغارمين.

تستقبل المؤسسة اتصالات أصحاب الحاجات وتوفر لهم سبل التواصل وكذلك يتم استقبال معروض الطلب مشمولا بالوثائق على البريد الإلكتروني العام للمؤسسة أو البريد الخاص بمنطقة تبوك.

مؤسسات وجمعيات خيرية في المملكة العربية السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الخيرية.

مؤسسة الأميرة الجوهرة والدة الأمير عبد العزيز بن فهد.

مؤسسة الأمير بن طلال الخيرية لتقديم المساعدات المالية والاشتراك في مشروع الشقة والسيارة الشهري.

منصة إحسان الإنسانية التي تستقبل أموال الزكاة من أهل الخير وتقوم بتوزيعها على أصحاب الحاجات والمديونين بتوفير العديد من الخدمات. طلب مساعدات مكتب الامير عبد العزيز بن فهد يتم ذلك من خلال الاتصال على ارقام مكاتب المؤسسة المتاحة من داخل المملكة وخارجها ويقوم الموظفين بالتواصل والإرشاد لطريقة إرسال معروض الطلب على البريد الإلكتروني التابع للمنطقة الجغرافية للمواطن، ويتم مراجعة الطلب المشمول بالثبوتيات والرد عليه في أقرب وقت.

رقم مسجد الأمير عبد العزيز بن فهد

رقم الهاتف: 050 950 0786

العنوان: 4194 Wadi Hanifah St, Al Hada, Riyadh 12921, Saudi Arabia الرياض، منطقة الرياض.

رقم سنترال الأمير: من داخل تبوك 920015152 – من خارج تبوك 0144237533.

التراسل مع مؤسسة الامير

العنوان: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

رقم مكتب المؤسسة: 485232658966 -من داخل المملكة على واتساب 8004000000 – ومن خارج المملكة 920030003