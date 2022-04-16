نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن شحنات ناقل إكسبريس عبر الموقع الرسمي أو الجوال 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن شحنات ناقل من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة لكي توفر على العميل الكثير من الوقت والجهد، وتمنحه الأمان والاطمئنان بكل ما يخص الشحنة الخاصة به عبر شركة ناقل السعودية، والتي تُعتبر من أفضل شركات الشحن المتميزة في المملكة السعودية، والتي تحرص دائمًا على تلبية احتياجات جميع عملائها وإرضائهم بجودة الخدمات المتاحة من خلالها، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي طريقة تتبع شحنة ناقل عبر الموقع أو الواتساب.

شركة ناقل للشحن

هي واحدة من أبرز شركات الشحن في المملكة العربية السعودية، وهي شركة دولية تقدم خدمات الشحن من مختلف دول العالم، ويعود تاريخ إنشاء الشركة لعام 1993 حينما تم تأسيس شركة هلا إكسبرس التي تعاونت مع البريد السعودي من أجل إطلاق شركة ناقل إكسبرس، ومنذ بداية تأسيسها حققت الشركة نجاحاً كبيراً؛ حيث زاد عدد موظفيها وانتشرت أعمالها في 14 دولة حول العالم، كما أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على زيادة عن أنشطتها في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا؛ إذ تلتزم بتوسيع نطاقها ودخول أسواق جديدة.

وفيما يلي سوف نتعرف بالخطوات التفصيلية علي طريقة الاستعلام عن شحنات ناقل بالخطوات التفصيلية و تتبع الشحنات عن طريق الواتس اب

الاستعلام عن شحنات ناقل

الاستعلام عن شحنات ناقِل هي خدمة إلكترونية تُتيحها شركة ناقل لشحن الطلبات والبضائع المختلفة، بحيث تُمكن المُستفيد من الاستفسار عن حالة الشحنة الخاصة به، ومعرفة الوقت الذي ستصله فيه، ويتم الاستعلام باتباع التعليمات التالية:

في البداية يجب الدخول مُباشرةً إلى الموقع الإلكتروني لشركة ناقل إكسبريس للشحن.

الانتقال إلى خدمة (تتبع شحنتك).

إدراج رقم بوليصة الشحن في المكان المخصص لها.

ثم قم بالضغط على خيار (طلب إشعارات).

إدخال رقم الجوال الذي ستصلكم إشعارات حالة الشحنة من خلاله

وأخيرًا قم بالضغط على أيقونة (تأكيد الطلب).

وبعد الاستعلام عن شحنات ناقل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، يمكنك أيضًا تتبع شحنات الشركة الخاصة بك من خلال التواصل المباشر مع ناقل واتساب، وفيما يلي سوف نتعرف علي كيفية الاستعلام عن تتبع شحنة ناقل عن طريق الجوال عبر واتساب.

الاستعلام عن شحنات ناقل عبر الواتس آب

تقدم أيضاً شركة ناقل خدمة تتبع الشحنات عبر تطبيق Whats App؛ حيث يتم مراسلة مسؤولي خدمة عملاء ناقل والاستفسار منهم عن الشحنة، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر مراسلة رقم شركة ناقل إكسبرس على الواتس آب مباشرة من خلال الرقم (0118296500)؛ حيث على العميل تزويد خدمة العملاء بالبيانات المطلوبة ليقوموا بإفادته بشأن الشحنة الخاصة به.

كيف أحدد موقعي لاستلام الشحنة

يتساءل العديد عن كيفية تحديد الموقع لدي ناقل، حيث يُمكنكم تحديد مواقعكم لاستلام شحنة ناقل من خلال اتباع التعليمات الخاصة بذلك، حيث بعد أن تقوم شركة ناقل باستلام الشحنة تقوم بإرسال رسالة للعميل عن طريق رقم الهاتف الجوال المُسجل لديها، من أجل تحديد موقع التوصيل الخاص بالعميل، ولهذا يتوجب التأكد من تشغيل خاصية الـGPS، كي يسهل على ناقل تحديد موقعكم وتوصيل الشحنة إلى العنوان الذي يظهر لديها.

مميزات شركة شحن ناقل

تعتبر من أهم مميزات شركة ناقل إكسبرس في أنها قادرة على تقديم خدمات لوجستية متعددة تتعلق بالقطاعات الصناعية داخل المملكة السعودية، ويمكن التعرّف على أهم ما يميّز شركة ناقل في النقاط التالية:

تعتبر شركة ناقل أكبر شركة للخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية.

سرعة تسليم الطرود حيث يتم تسليم الطرود في اليوم التالي من استلام الشحنة في معظم مدن المملكة.

تمتلك منافذ جمركية في مطارات المملكة الرئيسية.

توفر الشركة جميع أنواع الشحن المعروفة، البري والبحري والجوي.

الشركة حاصلة على ترخيص في تقديم خدمات التخليص الجمركي.

إمكانية تتبع الشحنات والطرود من خلال الموقع الإلكتروني أو عن طريق رقم الهاتف أو رقم بوليصة الشحن.

اختيار أفراد مؤهلين متميزون بالالتزام ولديهم خبرة كبيرة في مجال توصيل الطرود.

وبعد معرفة كيفية الاستعلام عن شحنات ناقل من خلال الموقع أو رقم الشركة، جاء دور التعرف علي أهم مميزات ناقل للشحن الريع في المملكة.

رقم ناقل الموحد المجاني

وفرت شركة ناقل رقم ناقل الموحد المجاني لجميع عملاءها الكرام، والذي يستخدم في التواصل مع الشركة من قبل الأفراد الذين يرغبون في توصيل ونقل وشحن البضائع أو الطرود الخاصة بهم من مكان لأخر، حيث يتجهون فوراً للتعامل مع ناقل اكسبرس التي تعمل على مدار الأربعة والعشرون ساعة يومياً من أجل تسهيل التواصل وخدمة عملائها ممن لديهم شحنات أو طرود، ورقم ناقل الموحد المجاني الذي يمكن التواصل من خلاله مع شركة ناقل هو “8002464444”.

توفر ناقل مجموعة من مسؤولي خدمة العملاء لتقديم المساعدة في حل المشكلات التي تواجه العميل في إرسال أو استلام الطرد كما يمكن للعميل من خلال خدمة العملاء معرفة خطط الأسعار وغيرها.

وفي نهاية المقال نكون قد قمنا بمعرفة طريقة الاستعلام عن شحنة ناقل بالخطوات عبر الموقع الرسمي أو من خلال الاتصال برقم الواتساب المقدم من الشركة، ومعرفة أهم المميزات التي تتميز بها الشركة.