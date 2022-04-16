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الاستعلام عن طلب المساعدة المقطوعة عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والرد على تساؤلات المواطنين حول حقيقة إيقاف مقطوعة الضمان الاجتماعي بشكل نهائي، وتحديث بيانات مستفيدي الوزارة في نوفمبر 2021 والتي تستمر حتى مايو لشمول جميع مستفيدي الوزارة بالتسجيل وتحديث البيانات المسجلة من قبل على موقع الوزارة.
“بالرقم المدني” الاستعلام عن طلب المساعدة المقطوعة sso.hrsd.gov.sa وتحديث البيانات
تتطلع فئات كثيرة من المجتمع السعودي من أصحاب الدخل الشهري المنخفض وغير القادرين، وكذلك فئات التأهيل الشامل والمطلقات والأرامل والشيوخ، للحصول على الدعم المالي المطلب من مؤسسات وهيئات المملكة الاجتماعية، ويتابع المواطنين التعرف على الأخبار من تسجيل وتحديث بيانات على المواقع والمنصات لضمان تجديد قاعدة بياناتهم فيها.
المساعدات المقطوعة 1443
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير العديد من الخدمات لعدد من فئات المجتمع السعودي، وكان من تلك الخدمات توفير المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وكانت المقطوعة تصرف لغير القادرين والذين لديهم التزامات مالية مثل سداد مصروفات دراسية أو علاجية وكذلك سداد فواتير للكهرباء متأخرة أو إيجارات للمنزل وغيرها، واستمرت الوزارة في صرف المقطوعة للمستفيدين والمسجلين بموقع الوزارة مرة أو مرتين في العام الواحد طوال أعوام مضت، وتوقف الإعلان عن أخبار جديدة عنها منذ أربعة سنوات.
هل تم إلغاء مقطوعة الضمان الاجتماعي
سؤال ورد إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي حول توقف المساعدات المقطوعة نهائيا بعد توقفها بالسنوات الماضية، وجاء رد الوزارة أنها لم تقم بإلغاء المساعدات المقطوعة وغنما تقوم بتحديد الموعد المناسب للإعلان عن أخبارها، ويكون على المسجلين من قبل بالمقطوعة تحديث بياناتهم على الموقع للدخول في المنظومة الجديدة للضمان.
تحديث بيانات المساعدات المقطوعة
- يجب أن يكون للمستفيد حساب من قبل على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يتم الدخول مباشرة على المنصة الوطنية الموحدة وتسجيل الدخول لتحديث بيانات المقطوعة.
- يقوم المستخدم باختيار طريقة التسجيل، بحساب موقع الوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو المنصة الوطنية نفاذ.
- يتم الدخول على صفحة البيانات الشخصية للمستفيد وتحديث البيانات.
- توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الأرقام للاستعلام: 8001222777 – صندوق بريد 12487 – الرقم البريدي للوزارة 11157.
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