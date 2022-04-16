طلب مساعدة مالية من محمد بن سلمان شخصيا أو عبر الديوان الملكي السعودي لتقديم المساعدات للمواطنين السعوديين، حيث يطلب المواطنين المساعدات المالية للمديونين والمتعسرين وأصحاب الضائقة المالية المفاجئة والغير قادرين على سداد فواتير الكهرباء والماء والإيجارات عن سبل تقديم المساعدة لهم بشكل قانوني، ويعتبر من حق مواطن الحصول على نصيبه من المساعدات الحكومية وخاصة فئات الفقراء أو محدودي الدخل.

طلب مساعدة مالية من محمد بن سلمان tawasol.royalcourt.gov.sa مكتب تسجيل محتاجين

في ظل العديد من الظروف الاقتصادية والاجتماعية العالمية وارتفاع في أسعار العديد من السلع والدخل المنخفض يسعى المواطن المحتاج في المملكة للبحث عن طريقة للحصول على مساعدة مالية، ويكون ذلك وفق عدد سبل الاحتياج:

طلب مساعدات مالية لأصحاب الدخل الشهري المنخفض لفئات غير القادرين ماليا.

سداد الإيجارات المتأخرة عن المحتاجين والذين تكدست عليهم إيصالات الإيجار ويكونوا مهددين بالطرد من مسكنهم.

الذين لديهم فواتير متأخرة (مياه – كهرباء – غاز) ومهددين برفع الخدمة عنهم.

المعاقبين بقانون وزارة العدل برفع الخدمات عنهم ويرغبوا في عودتها من جديد.

الديوان الملكي السعودي

يقوم المواطنين بالاتصال بالأرقام المتاحة للديوان الملكي، في مواعيد العمل الرسمية لموظفي الديوان من الأحد وحتى الخميس، للاستعلام عن ألية الحصول على مساعدات مالية أو طلب ارض مجانية لغير القادرين وليس لديهم مسكن خاص، ويسعى الديوان الملكي بصفته جهة رسمية تقوم بتقديم الخدمة لمواطني الشعب السعودي على توفير المساعدة اللازمة وكذلك توفير قطع أراضي للسكن في خطو 2030 والتي فيها توفير سكن خاص لكل مواطن، ويتم إرشاد المتصلين لكيفية تقديم الطلبات.

كيفية تسجيل طلب مساعدة مالية من الأمير محمد بن سلمان إلكترونيا

يتم تسجيل الدخول على بوابة الديوان الملكي السعودي. يقوم المستخدم بتغيير اللغة إلى اللغة العربية. يتم اختيار ايقونة “بدء الخدمة”. يتوجه المستخدم تلقائيا إلى بوابة تقديم الطلبات والشكاوى والاستعلام عنها (بوابة تواصل الديوان الملكي الإلكترونية). يتم تقديم معروض طلب وتوفير نموذج طلب للأمير. يقوم بتسجيل اسم صاحب الطلب وجميع بياناته والهدف المطلوب والمرسل الطلب من أجله. يتم إرفاق الطلب بالوثائق.

يتم دراسة جميع الطلبات المقدمة إلكترونيا عبر موظفي الديوان وكذلك يقوم الموظفين بزيارة صاحب الطلب للتثبت من البيانات الخاصة له على أن يتم الاستجابة في خلال 40 يوم من أداء الزيارة الميدانية، ويكون من حق من تأخر الرد عليه إعادة التوجه لبوابة تواصل للاستعلام عن اللب أو تقديم شكوى بتأخير الرد عليه.