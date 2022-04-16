طريقة إلغاء إيقاف الخدمات najiz.sa التي يتعرض لها بعض المواطنين أو المقيمين بالأراضي السعودية نظرا لعمل عدد من المخالفات المالية أو القانونية التي تستوجب الحصول على حكم قضائي مباشر يؤثر على التمتع بالخدمات داخل المملكة، ويتطلع الموقوفين للتعرف على الخدمات التي حرموا منها وأيضا الآلية والكيفية التي يتم من خلالها رفع هذا الإيقاف لعودة الخدمات المحرومين منها من جديد.

طريقة إلغاء إيقاف الخدمات najiz.sa الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل عبر بوابة ناجز

تقوم وزارة العدل السعودية بالحرص على تنفيذ الأحكام القضائية لضمان تنفيذ القانون على جميع المتواجدين على أراضيها، وتقوم بتوفير القوانين للجميع للالتزام بها كما تقوم بعرض العقوبات على المخالفين لقوانين التعاملات المالية أو الأمنية وغيرها، وتقوم بتيسير التعامل الإلكتروني عبر البوابة لتيسير الخدمات الإلكترونية للأعداد الكبيرة من المواطنين والمقيمين بالمملكة يوميا، كما تضمن الوزارة من خلال القوانين تطبيق القانون لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها وأخد الحق من المخالف.

كيف أتعرض لإيقاف الخدمات

يتم الإيقاف عبر المخالفات المالية بسداد المستحقات المالية للأسرة أو للمطلقات أو للأولاد التابعين للمواطن، ويتم ذلك بعد الحصول على حكم قضائي واجب النفاذ.

يقوم المواطن بالتعرف لإيقاف الخدمات بعد أن يخالف سداد الأقساط الخاصة بالمصرف بعد الحصول على قرض مالي، ويتم ذلك بعد حصول المصرف على حكم قضائي ضد المتخلف عن السداد.

الذين حصلوا على مخالفات مرورية وكان عليهم سداد مبالغ للمخالفة وتخلفوا عن السداد.

كيف أقوم برفع إيقاف الخدمة

يكون على المستخدم التعرف على حقوقه والواجبات عليه تجاه الالتزامات المالية عليه، ثم يقوم بالتوجه للجهة صاحبة الحق والحصول على مخالصة نهائية بعد سداد الأموال المستحقة أو مخالصة جزئية، بعد جدولة الديون مع المصرف، أو سداد مستحقات الاسرة والتابعين، ثم يتم اتباع الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى بوابة ناجز بوابة العدل. يقوم المستخدم باختيار الدخول على الخدمة. يتم الانتقال لصفحة تسجيل الدول ويقوم بتسجيل كافة بياناته الشخصية. يقوم بتوفير القضية التي تم المعاقبة بسببها. يتم إرفاق الوثائق التي تم السداد بها، المخالصة المالية النهائية أو المؤقتة. يقوم بتقديم الطلب. يتم رفع الإيقاف لمن اتبع كافة الإجراءات والخطوات بعد يوم واحد من التقديم. يمكن الحصول على رقم الطلب والاستعلام عن الخدمة في حال تأخرت، للتعرف على سبب عدم إتمام المعاملة.

يمكن أيضا الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية من خلال حساب الأفراد ويتم التوجه منها على خدمات وزارة العدل واتباع كافة خطوات التسجيل.