نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متوسط أسعار سيارات كيا المستعملة بحالة جيدة في السعودية بداية من 10 الآف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارات كيا من أكثر السيارات شهرة في المملكة العربية السعودية وتتسم هه السيارات بالكثير من السمات والمواصفات القياسية التي دفعت الكثيرين على التعامل معها فلديها مواصفات قياسية واعتمادية ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم سيارات كيا مستعملة في السعودية مع أسعار تنافسية بدايتها 10 آلاف ريال سعودي.

سيارات كيا مستعملة رخيصة في السعودية

سنقدم إليكم في السطور الآتية قائمة بمجموعة من السيارات المستعملة بالمملكة العربية السعودية وتلك السيارات هي كلًا من التالي:

كيا ريو موديل 2014

تتوفر مع سعة محرك 1600 سي سي بالإضافة إلى ناقل حركة أتوماتيك فل كامل والقير أتوماتيك وتسير لعدد 152 ألف كيلو متر تتواجد السيارة في مدينة تبوك حي الصناعية ويصل سعر السيارة إلى 15 ألف ريال سعودي.

سيارة كيا ريو موديل 2013

سيارة كيل ريو مستعملة ومتوفرة بمحرك قوته 1400 سي سي رباعي الاسطوانات مع ناقل حركة أتوماتيك بقوة حصا 95 وقوة عزم دوان 125 رباعي الأسطوانات، تتواجد السيارة في مدينة جدة كما أنها بحالة جيدة، كما تحتوي على نظم الأمان والحماية بصورة كاملة كما أنها بها مكيف ومصابيح ال اي دي وهالوجين مع مشغل أقراص ليزرية مع مدعم ام بي ثري مع مدخل يو اس بي وراديو بلوتوث كما أنها متوفرة بسعر 15.500 ريال سعودي.

سيارة كارينز موديل 2005 مستعملة

فتتوافر تلك السيارة مع محرك 1400 مع سعة لترية بقوة تصل إلى 135 حصان سداسي السرعات رباعي الأسطوانات مع ناقل أوتوماتيك، تتواجد السيارة في مدينة الرياض، وتحتوي السيارة على الكثير من وسائل الأمن التي من بينها وسائد هوائية ونظام انذار ضد السرقات مع مثبت سرعة بالإضافة لمانع انزلاق الفرامل مع مكيف قوي وعجلة القيادة مع بلوتوث وراديو وام بي ثري مع مشغل أسطوانات سي دي ويصل سعر السيارة إلى 10 آلاف ريال سعودي.