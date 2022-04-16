حجز موعد تصديق وزارة الخارجية السعودية على الوثائق الخاصة بالمقيمين أو الوافدين إلى الأراضي السعودية حيث تقوم وزارة الخارجية بالمملكة بتوفير العديد من الخدمات التي يتم تيسيرها للمستخدمين للانتهاء من المعاملات الخاصة بالتأشيرات وتوثيق الوثائق وغيرها من الخدمات، ويرغب المواطنين أو المقيمين في التعرف على كيفية الحصول على التصديق على الوثائق التي لديه وكيفية الاستعلام عن الطلب الذي قام بتقديمه.

حجز موعد تصديق وزارة الخارجية السعودية mofa.gov.sa طريقة الاستعلام عن طلب

تقوم وزارة الخارجية السعودية بعمل العديد من الخدمات التي يتم تقديمها للوافدين إلى المملكة بغرض العمل أو السياحة، للحج والعمرة أو السياحة الترفيهية، وكذلك المقيمين وذلك لضمان حصولهم على الوثائق والتأشيرات القانونية التي تتيح لهم الوجود والإقامة والتنقل الآمن في شوارع المملكة دون التعرض إلى التوقيف القضائي أو المخالفات القانونية التي قد تعرض صاحب المخالفة للترحيل عن المملكة أو المنع من العودة للمملكة لفترة خمسة سنوات.

خدمات وزارة الخارجية السعودية

تمنح وزارة الخارجية السعودية الوثائق القانونية للمقيمين بالأراضي السعودية لضمان الإقامة الآمنة بالفترة التي يكونوا فيها.

تقوم بتوفير التأشيرات للقادمين إلى المملكة مع الحرص على تقديم الوثائق المطلوبة منهم والتي يكون من أهمها، صحة الوثائق والشهادة الصحية والجنائية.

يتم الحصول على عدد من الوثائق للمقيمين داخل المملكة، مثل شهادة ميلاد طفل، ويكون على المقيم التوجه لوزارة الخارجية وحجز موعد لتوثيق الشهادة.

توفر الوزارة تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين وفق عدد من الشروط.

كيفية حجز موعد تصديق وزارة الخارجية السعودية

يتم التوجه الإلكتروني إلى موقع الوزارة الرسمي للحصول على كافة الخدمات الإلكترونية، وقد أشاد جميع المتعاملين بالحجز الإلكتروني بما فيه من تيسير للإجراءات واختصار لها، ويتم الحجز بالخطوات التالية:

يتم الدخول على الرابط الرسمي لوزارة الخارجية السعودية. يقوم المستخدم بالتوجه إلى الخدمات الإلكترونية للمنصة. يتم اختيار “حجز موعد جديد” في اسفل الصفحة. يقوم باختيار “بدء الخدمة”. يتم تسجيل البيانات الشخصية للمستخدم (رقم الهوية الوطنية – رقم الإقامة). يقوم المستخدم بتسجيل رقم طلب التصديق ثم الدخول. يتم تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة بالصفحة التالية. يقوم المستخدم باختيار نوع الوثائق التي يرغب في توثيقها والتصديق عليها. يكون عليه اختيار الوقت الموعد المناسب له لعمل الزيارة لمقر الوزارة. يتم اختيار الطريقة التي يتم بها سداد الرسوم. يقوم بطباعة وثيقة حجز الموعد ثم يتوجه للمقر في الموعد الذي قام بتحديده.

ويتم الاستعلام عن طلب باتباع خطوات التسجيل في موقع الوزارة ثم اختيار ايقونة استعلام من الخدمات الإلكترونية وتسجيل رقم الطلب الذي يرغب المواطن الاستعلام عنه.