خطوات الاستعلام عن قضية moj.gov.sa والتي تقوم وزارة العدل السعودية بإتاحتها بشكل إلكتروني، حيث تقوم الوزارة في ظل وجود عدد كبير من القضايا المتنوعة لدى الوزارة توفير الطريقة السهلة للانتهاء السريع من خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين والقضاء على التكدس الذي قد يؤثر سلبا على مصالح المواطن السعودي وسير العدالة داخل المملكة.

خطوات الاستعلام عن قضية moj.gov.sa خدمات وزارة العدل بالمملكة للمواطنين

تقوم وزارة العدل بالمملكة شأنها في ذلك شأن كافة وزارات ومؤسسات المملكة بتطوير نظام التعامل فيها، حيث أطلقت المملكة الرؤية الجديدة لها، رؤية 2030، والتي تعتمد على التعامل الإلكتروني الرقمي من خلال توفير المنصات المختلفة، حيث أطلق ولي العهد السعودية التعامل بالمنصات الإلكترونية توفيرا للوقت والجهد وللتيسير على المتعاملين وكذلك لضمان سرية بيانات المتعاملين، ويكون توفير الوقت ودقة البيانات وسرعة التعامل من سمات التطور في المجتمع الحديث، وقامت وزارة العدل باتباع هذا النظام وخاصة مع ازدحام المتعاملين عليها بالعديد من خدمات الوزارة.

خدمات وزارة العدل السعودية

تقوم وزارة العدل بتوفير تسجيل طلب القضية بشكل إلكتروني برقم هوية المتقدم.

يتم الدفع الإلكتروني لسداد مصروفات القضايا وفق ألية مأمونة ومنظمة.

تقوم الوزارة بتوفير الاستعلام عن القضايا برقم الطلب.

توفير الاستعلام عن القضايا والمعاملات القضائية.

يتم توفير سداد الغرامات إلكترونيا ورفع إيقاف الخدمات وذلك عبر بوابة ناجز للخدمات العدلية.

خطوات الاستعلام عن قضية (طلب تنفيذ)

يتم توفير عدد من الخطوات المنظمة التي يتم تسهيل التعامل فيها مع جميع الأفراد على أن تكون في درجة عالية من السرية وتتلخص في التالي: