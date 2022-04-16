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إضافة مولود جديد absher.sa للمقيمين والذي يكون من الهام أن يتم تسجيله بالطريقة الموثوقة والقانونية وذلك للمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يكون للمقيم بالمملكة العديد من الحقوق كالمواطن السعودي تماما في حال قام بالالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة والحصول على التأشيرات وغيرها بما يتيح له التمتع بالعديد من الخدمات.
إضافة مولود جديد absher.sa للمقيمين بالمملكة عبر منصة ابشر الإلكترونية
تتيح مصلحة الأحوال المدنية بالمملكة العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتعامل بينمها وبين المواطن السعودي وأيضا المقيم، حيث كان شأن المصلحة في ذلك شأن جميع مؤسسات المملكة التي قامت بالتحول الرقمي في طريقة التعامل والتواصل مع المستخدمين، واصبح التسجيل والاستعلام واستخراج الوثائق وكذلك سداد التكلفة إلكترونيا بشكل كامل، ويكون على المتعاملين مع خدمات المصلحة التعرف على شروط التعامل معها والحصول على وثائق، وخاصة المقيمين من غير الجنسية السعودية.
إضافة مولود جديد للمقيمين بالمملكة
يكون لجميع المواطنين الموجودين على أراضي المملكة حقوقهم التي يقرها لهم القانون، وذلك بشرط الالتزام التام بقوانين المملكة، وخاصة للمقيمين، حيث يمكنهم العيش والتزاوج والتناسل بالمملكة والتمتع بالخدمات في حال الالتزام بالقانون وسداد المصروفات الخاصة بهم وتجديد التأشيرة الخاصة بالإقامة في التوقيتات المطلوبة، ويسعى الذين حصلوا على مولود جديد إلى التعرف على كيفية توثيق هذا المولود.
خطوات إضافة مولود جديد عبر منصة أبشر
- يتم الدخول مباشرة عبر منصة أبشر الإلكترونية.
- يقوم المستخدم بالاختيار بين الخدمات (أفراد – مؤسسات).
- يتم اختيار خدمة الأفراد.
- يقوم بالدخول على حساب مقيم بإدخال (اسم المستخدم – رقم الإقامة – الرقم السري) ثم تسجيل الدخول.
- يتم الدخول على صفحة المقيم.
- تقوم باختيار الخدمات الإلكترونية والدخول على “خدماتي”.
- يتم اختيار “الخدمات العامة” ثم “الأحوال المدنية”.
- يقوم باختيار خدمة “إضافة مولود جديد”.
- يتم عرض الشروط والمعايير التي يجب قراءتها الموافقة عليها.
- يقوم صاحب الطلب بإدخال بيانات المولود (اسم المولود بالكامل – تاريخ التسجيل).
- يتم التسجيل.
- يقوم باختيار خطوات سداد رسوم التسجيل مع تسجيل العوان الوطني ثم إرسال الطلب ليتم التوثيق الإلكتروني.
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