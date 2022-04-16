نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة دفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي بقيمة 25 ريال على الفرد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة دفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي يعد هذا الأمر من الأمور الهامة لدى المسلمين في المملكة العربية السعودية خاصة عند اقتراب موعد زكاة الفطر خلال شهر رمضان المبارك وفي ظل التعاملات بنظام الخدمات الإلكترونية يستطيع كل مواطن دفع الزكاة المستحقة عليه لأنه يمتلك حسابا بنكيا ومن خلاله يتعامل في عمليات البيع والشراء إلكترونية طريقة سداد زكاه الفطر عبر تطبيق زكاتي والراجحي سهل الكثير هذا التطبيق على المواطنين والمقيمين أخراج الزكاة الفطر بكل سهولة و يسر بالإضافة إلى ذلك يوفر التطبيق العديد من المزايا من أهمها طريقة حساب زكاة الفطر وتحديد القيمة والمواعيد.

طريقة دفع زكاة الفطر عن طريق الراجحي

من خلال التطبيق الخاص يببنك الراجحي يستطيع كل عملاءه في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية وأيضا الخليج العربي دفع زكاة الفطر بطريقة إلكترونية كما يجب على الفرد سداد زكاه الفطر في نهاية شهر رمضان ودفع الزكاة من خلال تطبيق الراجحي باتباع الأتي:

الدخول إلى تطبيق الراجحي على هاتفك الجوال.

يجب تسجيل الدخول بحساب المستخدم.

قم بالنقر على أيقونة التحويل إلى جمعية خيرية.

عليك اختيار الجمعية الخيرية التي ترغب في إيداع زكاة الفطر بها قم بتحديد المبلغ المراد إيداعه.

عليك أن النقر على كلمة التالي من أجل تحويل المبلغ.

كم تبلغ قيمة زكاة الفطر في السعودية

الجهة المعنية بتحديد زكاة الفطر هي دار الأفتاء في المملكة العربية السعودية للعام الحالي بلغت قيمتها 25 ريال سعودي لكل شخص مقيم على أراضي المملكة السعودية فتعادل قيمة زكاة الفطر الصاعد أي تساوي اربع أمداد بمدد النبي صلى الله عليه وسلم من الشعير أو الارزو التمر فبذلك وجبت على الأفراد دفع الزكاة قبل نهاية شهر رمضان المبارك حيث أنها تعد الزكاة واجبه على كل فرد مسلم.

خطوات حساب زكاتك إلكترونيا في السعودية

لكي تستطيع حساب زكاة الفطر في السعودية يجب اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع زكاة الإلكتروني عبر شبكة الأنترنت. النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية اعلى الصفحة. اضغط على أيقونة احسب زكاتك. يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها. انقر على أيقونة متابعة حتى تصل كافة التفاصيل وقيمة الزكاة المستحقة.

وتعرفتا على طريقة سداد زكاة الفطر عبر تطبيق زكاتي والراجحي وما هي قيمة مقدار زكاة الفطر.