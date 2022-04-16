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عمر شويل - جدة استخراج رخصة بناء balady.gov.sa من خلال رابط منصة بلدي الإلكترونية لخدمات وزارة الإسكان، حيث تقوم المنصة بتوفير كافة الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها الراغب في بناء مبني سكني أو مبني للعمل ومنشأة، كما تقوم المنصة بتوفير شروط والوثائق التي يتم توفيرها عند الشروع في بناء داخل المملكة لضمان الالتزام التام بالقوانين وعدم المخالفة التي قد تؤدي إلى الغرامات.

استخراج رخصة بناء balady.gov.sa شروط الحصول على تصريح للبناء عبر بوابة بلدي الإلكترونية

تقوم وزارة الإسكان بالمملكة بتوفير كافة الخدمات الإلكترونية الخاصة بخدمات الوزارة، وذلك باشتراك الوزارة ضمن رؤية 2030 التي تتبع التعامل وتقديم الخدمات الخاصة بالتسجيل والمتابعة والاستعلام وإدراج الوثائق إلكترونيا، وقد تم تطبيق تلك المنظومة وتم ثبوت فاعليته الدقة المقدمة فيها والسرعة في إنجاز المعاملات الإلكترونية محققة الهدف المرجو من إنشائها.

خدمات منصة بلدي الإلكترونية (وزارة الإسكان)

تعتبر منصة بلدي الإلكترونية من أحد المنصات المساعدة لوزارة الإسكان السعودية والتي تقوم بتوفير الخدمات الإلكترونية لتقديم وطلب البناء بتوفير الخدمات التالية:

توفير طلب الحصول على رخصة بناء والتي يكون فيها خطوات توثيق بيانات صاحب الطلب.

يتم أيضا توفير الحصول على تصريح البناء بتوفير الوثائق الثبوتية الخاصة بقطعة الأرض.

توفر المنصة شروط الحصول على التصاريح ليعلمها كل المقبلين على البناء بالمملكة.

تقوم بتوفير القوانين المنظمة للبناء والهدم ومواعيد الحصول على الخص حسب قوانين المملكة.

يتم توفير خدمات الدفع الإلكتروني لطالبي الخدمات بطريقة سهلة وسريعة وكذلك موثوقة.

الشروط التي يجب استيفائها عند الإقبال على الحصول على رخصة بناء

يتم توفير الحصول على رخص للبناء بالمملكة إلكترونيا بطريقة سهلة وميسرة وتكون شروط الحصول على الرخص كالتالي:

يتم توفير العقد الذي يفيد بالملكية الخاصة بقطعة الأرض.

يقوم صاحب الطلب بإرفاق شهادة تفيد بصلاحية الموقع للبناء.

يتم تقديم إيصال يفيد باستيفاء كافة الرسوم المطلوبة للحصول على الموافقات الأولية للبناء.

يقوم بتوفير رسومات من مكتب هندسي موثوق برسومات المبنى المزعم إنشاءه مع الالتزام بالاعتبارات الإنشائية والكهربية والميكانيكية والمعمارية.

تقديم وثيقة تدقيق للمباني السكنية.

يتم إرسال مخططات المبني بخاصية بي دي اف وشهادة تنسيق شركة الكهرباء.

يجب التعاقد مع مهندس للإتمام بالبناء المزمع إنشاءه.

تقوم وزارة العدل من خلال منصاتها الإلكترونية بتوفير أية معاملات قضائية حول المنشأة أو أية خلافات بين صاحب المبني والمكلفين به.