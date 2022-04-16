نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور السعودي يُحذر الجميع من مخالفة التفحيط ويكشف عقوبتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة حذر المرور السعودي خلال الساعات الماضية جميع المواطنين والوافدين المقيمين بالمملكة العربية السعودية من مخالفة قوية تعرض الكثيرين للخطر، حيث نشر تدوينه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر”، حيث قدم من خلالها العديد من لنصائح الهامة والإرشادات للجميع، حيث أكد على أن عقوبة المخالفة التي يغفل عنها الكثيرون قد تكون الغرامة المالية وربما تصل إلى السجن، وهنا ننصح لجميع بقراءة المقال حتى نهايته من اجل التعرف على تلك المخالفة واتبع تعليمات المرور.

المرور السعودي يُحذر من التفحيط

حيث أكد المرور على أن مخالفة التفحيط تعرض حياة العديد من المواطنين والمقيمين للخطر، حيث أكد أن التحفيط مخالفة جسيمة ولابد من انتهاء تلك الظاهرة التي انتشرت بين بعض الشباب خلال الفترة القليلة الماضية، حيث تفاعل العديد من النشطاء ومتابعي المرور مع تلك التدوينة، حيث أكدت إحدى التدوينات أن المخالفة جسيمة وتعرض حياة البعض للخطر بما فيها لقائم بتلك المخالفة لعدم تمكنه من المركبة بالشكل الجيد.

عقوبة المخالفة

أكد المرور السعودي على أن عقوبة مخالفة التفحيط قد تصل غلى الغرامة المالية بقيمة 60 ألف ريال مع حجز المركبة، حيث تبدأ العقوبة من ألف ريال ثم تتدرج حتى تصل إلى 60 ألف ريال سعودي، حيث أشار المرور أن المرة الأولى التي يقوم فيها المواطن أو المقيم بتلك المخالفة يتم حجز المركبة لمدة 15 يوماً مع توقيع غرامة مالية بقيمة 20 ألف ريال مع إحالته للمحكمة المختصة من أجل النظر في سجنه.

عقوبة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها .

#المرور_السعودي pic.twitter.com/8Uk8V3wR0l — المرور السعودي (@eMoroor) عقوبة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها .

#المرور_السعودي pic.twitter.com/8Uk8V3wR0l — المرور السعودي (@eMoroor) April 15, 2022

أما المرة الثانية التي يتم فيها نفس المخالفة يتم مضاعفة تلك العقوبة، حيث يتم حجز المركبة لمدة شهر مع توقيع غرامة مالية بقيمة أربعين ألف ريال مع إحالته للمحكمة المختصة، وجاءت أقصى العقوبات التي يتم تطبيقها على مخالفة التفحيط، قد جاءت بعد تكرار الشخص للمخافة للمرة الثالثة حيث يتم دفع مبلغ 60 ألف ريال مع إحالته للمحاكمة ومصادرة المركبة أو تغريمه بما يُعادل قيمتها المالية، كما استثنى المرو من تلك العقوبات المركبات المسروقة أو التي تم استئجارها من المصادرة، وننصح الجميع بضرورة التعاون مع المرور والإبلاغ عن هؤلاء الأفراد المتهورين لمنع تلك المخالفة.