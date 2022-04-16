نظام نور تسجيل الطلاب الجدد 1444 وزارة التعليم تحدد شروط التسجيل الجديدة وتطلق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إطلاق المرحلة الأولى لتسجيل الطلاب، عبر رابط نظام نور لتسجيل الطلاب الجدد 1444، وفق ضوابط وشروط محددة خاصة بأعمار الطلاب سواء في مدارس تحفيظ القرآن أو في المدارس الأهلية والدولية، عن طريق حساب ولي الأمر ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم روزنامة مواعيد التسجيل المعتمدة للمدارس الأهلية والدولية، وألية التسجيل الإلكتروني عبر نور التعليمي، حتى يتمكن أولياء الأمور من معرفة خطوات التسجيل الصحيحة.

جنسية الطالب المستندات المطلوبة طالب سعودي شهادة التحصينات الأساسية، أثبات مقر السكن، طالب من مجلس التعاون الخليجي صورة من جواز السفر موضح به تاريخ ومكان الميلاد، صورة من الهوية الوطنية الصادرة من بلدة، أضافه إلي مستندات الطالب السعودي. طلاب غير سعوديون صورة من جواز السفر، صورة من القامة النظامية، أضافه إلي مستندات الطالب السعودي. أبناء القبائل النازحة صورة من البطاقة النظامية، إضافة إلي مستندات الطالب السعودي السابقة،

نظام نور التعليمي

نظام نور التعليمي هو نظام أنشأته وزارة التعليم لتقديم كافة الخدمات التعليمية من خلاله، فمن خلال النظام يمكن لولي الأمر متابعة مستوى أبنه في المدرسة، وكذالك أستخراج النتائج عبر نور وتسجيل الطلاب الجدد لجميع المراحل الروضة والصف الأول الابتدائي.

مواعيد تسجيل الطلاب الجدد 1444

تسجيل مدارس تحفيظ القرآن الكريم سيبدأ من الأحد الموافق 16 رمضان 1443 ويستمر حتى الخميس القادم 23 من شهر رمضان الجاري. التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية المطبقة للبرامج الدولية يبدأ من الأحد 16 رمضان ويستمر حتى السابع عشر من شهر ربيع الأول 1444 أو حتى تسديد الشواغر.

نظام نور تسجيل الطلاب الجدد

كما هو متبع في عمليات التسجيل الإلكتروني فأنه بعد نهاية عملية التسجيل، تستكمل مراحلة التسجيل عن طريق المدارس، وتسليم الشهادات والوثائق المطلوبة لإكمال التسجيل للطلاب الجدد.