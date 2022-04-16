نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي على المكرمه الملكيه لعام 2022 وشروط الحصول على مكرمة رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع اقتراب نهاية رمضان بدأ البحث من قبل الكثيرين من مُستفيدي الضمان الاجتماعي سواء القديم أو الجديد عن كم باقي على المكرمه الملكيه لعام 2022 رغبةً في التعرف على الموعد ورغبتهم في شراء المتطلبات والاحتياجات الاساسية في عيد الفطر المُبارك، فهي عبارة عن مبلغ مادي يتم منحه للأشخاص من مستفيدي الضمان ولكن بشروط مُعينة.

كم باقي على المكرمه الملكيه لعام 2022

حتى الآن لم يُحدد موعد صرفها فبالتالي لم نتعرف على الموعد المُقرر لنزولها أو صرفها، ولكن في حال الإعلان عن موعد مُحدد سوف نوفيكم به مباشرةً، فالمكرمة الملكية هي عبارة عن مبلغ مالي يُمنح لمستفيدي الضمان سواء القديم أو الجديد ولكن بشروط مُعينة تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت إشراف خادم الحرمين.

شروط الحصول على المكرمة الملكية 1443

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية حددت مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها وجاءت تلك الشروط على النحو التالي لمستفيدي الضمان داخل أراضي المملكة سواء القديم أو الجديد وهي:

ضرورة أن يكون سعودي ومقيم داخل أراضي المملكة.

يجب أن يكون من مستفيدي الضمان سواء الجديد أو القديم.

يلزم ألا يتجاوز دخله عن 3000 ريال سعودي.

ألا يمتلك المستفيد أي عقار خاص به.

خطوات الاستعلام عن المكرمة الملكية رمضان 1443

لكي تستفيد من مكرمة الضمان لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الذهاب إلى رابط خدمة معاش الضمان بشكل مباشر.

أكتب بيانات بدقة كاملة في الخانات الشاغرة لها.

النقر على بدء الخدمة ثم أكتب رقم السجل ورقم الضمان.

قم بقراءة كافة الشروط والأحكام ثم أدخل الرمز المرئي.

النقر على خانة عرض سوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تخص المنحة.

قيمة المكرمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت قيمة المكرمة على حسب عدد الأشخاص على النحو التالي: