نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي شهر رمضان 1443 لمستفيدي الضمان بوزارة الموارد البشرية في المقال التالي
موعد صرف مكرمة الضمان الاجتماعي لمستفيدي الضمان بنظاميه القديم والمطور بالمملكة العربية السعودية لم يتحدد حتى الآن لكن وفق تصريحات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد التقريبي فمن المقرر صرف منحة الملك سلمان خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2022 للمستفيدين من معاش الضمان وهي الدعم المالي المقدم من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمساعدة الفئة الأشد احتياجًا بالمملكة على تحمل التكاليف المعيشية خلال شهر رمضان، وتقدم تلك المنحة المالية كل عام في شهر رمضان وينتظرها المواطنين السعوديين مستحقي معاش الضمان الاجتماعي.
شروط صرف مكرمة الضمان الاجتماعي
في نفس السياق السابق ذكره يتم صرف المكرمة الملكية لكافة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور والقديم التابعين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق شروط استحقاق المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي والتي نذكرها بالترتيب التالي:
- أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.
- أتصرف منحة المكرمة الملكية للمقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يستثنى من صرف المكرمة شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.
- كما تستحق دعم المكرمة الملكية الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.
- شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.
- أيضًا شرط استبعاد المواطن ذو أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.
- كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة المكرمة الملكية.
- في النهاية يستحق أيضًا صرف المكرمة الملكية الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.
قيمة مكرمه ملكيه الضمان الاجتماعي الدعم المالي منحة الملك سلمان 2022
إضافة لما سبق فإن الفئة المستهدفة للإستفادة من الدعم المالي المقدم من الملك سلمان بن عبد العزيز هم مستفيدوا الضمان الاجتماعي المطور والقديم ومازال الموعد الرسمي غير محدد وما تم ذكره هو موعد تقريبي بناء على صرف المنحة المالية بالأعوام السابقة، وتقدر قيمة المكرمة الملكية طبقًا لحال ومعاش الضمان الخاص بكل أسرة مسجله بوزارة الموارد البشرية كالتالي:
- أولًا للأسرة العدد أفرادها فرد واحد فقط يصرف له منحة مالية تقدر ب 1000 ريال.
- كذلك للأسرة العدد أفرادها فردين يصرف لهما منحة مالية تقدر ب 1500 ريال.
- في النهاية الأسرة المكونة من عدد 3 أفراد يصرف لهم منحة مالية تقدر ب 2000 ريال.
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