نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20,000 ريال بالتقسيط تمويل شخصي فوري بدون كفيل وبلا رسوم إدارية في المقال التالي
قد وفرت الشركة اليوم تمويل شخصي فوري بالتقسيط الشهري الميسر لمدة ثلاثة سنوات كما يعتبر التمويل من أهم التمويلات الهامة التي تقدمها للمواطن السعودي والمقيم في المملكة حيث أمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء بدون الحاجة إلى كفيل غارم أو بدون ضامن سعودي كما أمتاز التمويل الشخصي بالسيولة النقدية حتى 20 ألف ريال سعودي بموافقة فورية بلا رسوم إدارية إضافية وتمتلك شركة اليسر للإجارة والتمويل ثقة الكثير من العملاء بسبب ما تقدمه من تمويلات مثل التمويل الشخصي وتمويل السيارات وغيرها من التمويلات المتوفرة للأفراد والشركات كما وفرت التقديم عن طريق الأونلاين للحصول على تمويل ميسر بدون كفيل وبلا رسوم إدارية للسعوديين والمقيمين في السعودية كما أن سياسة التمويل الشخصي الأصغر بالشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية ويتم الموافقة بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل.
الضوابط والشروط اللازمة للموافقة على قرض شركة اليسر للتمويل
يحتاج العملاء السعوديين والمقيمين في السعودية الآن توفير بعض الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية ومنها توفير فترة خدمة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر سواء يعمل العميل المتقدم في القطاع الخاص أو الحكومي بالمملكة وإليكم جميع الشروط والأحكام الواجبة كالتالي بالتفصيل اليوم:
- يجب توفير فترة عمل تبدأ من 3 شهور فأكثر من ذلك للموافقة على طلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل.
- توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للموافقة الفورية على التمويل الشخصي الأصغر بالشركة.
- العمر المطلوب للتقديم من خلال الأونلاين يبدأ من 22 سنه حتى 65 سنه لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.
- العسكريين متاح لهم التقديم الإلكتروني حتى سن التقاعد بالقطاع العسكري بالمملكة العربية السعودية.
أهم المزايا التمويلية المتاحة عبر شركة اليسر للتمويل
- تمويل بدون كفيل للمواطنين السعوديين حتى مبلغ 20,000 ريال.
- كذلك تمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم للمقيمين حتى مبلغ 10,000 ريال.
- أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة 3 سنوات كحد أقصى للتمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل.
- أفضل تمويل مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية في السعودية.
- أمتاز التمويل الشخصي الأصغر بالشركة بأنه بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إدارية إضافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 20,000 ريال بالتقسيط تمويل شخصي فوري بدون كفيل وبلا رسوم إدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.