خطوات التبرع و التسجيل كمستفيد في تيسرت وما هي شروط الاستفادة

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عمر شويل - جدة خطوات التبرع و التسجيل كمستفيد في تيسرت، أعلنت منصة إحسان عن خطوات التسجيل في تيسرت كمستفيد، للإفلاس والمحكمين المحكوم عليهم بسبب الديون وإغاثة الأشخاص، الذين يدينون بالكثير من الديون ولديهم حكم قابل للتنفيذ، ولكن ليس لديهم ما يكفي من المال لسداد الديون، التي يحتاجون إليها وقامت المنصة بإطلاق خدمة للمتعسرين للتسجيل على المنصة وتسديد ديونهم من خلال تبرعات منصة تيسير، كما تساءل المواطنين السعوديين المتعسرين عن كيفية التسجيل في تيسرت كمستفيد وشروط التسجيل بالمنصة للاستفادة من خدماتها، ، وهي متخصصة من نوعها لإعانة المواطنين المتعسري، كما يمكن التعرف علي خطوات التسجيل في منصة أحسان للأرامل والمطلقات بالمملكة.

خطوات التبرع في تيسرت عبر منصة إحسان

لا توجد أي شروط أو قيود تفرضها المنصة على المتبرعين، وبكل سهولة يمكنهم التبرع، وعلى المتبرع اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي رابط منصة إحسان عبر الأنترنت. ثم قم باختيار أيقونة تبرع الآن. اختر بعدها الجهة الذي ترغب في التبرع لها. بإمكانك كمتبرع الاختيار بين خدمة تيسرت، خدمت الإغاثة، خدمة فرجت. ثم أدخل البيانات الشخصية الخاصة بك بشكل صحيح. يكون الدفع يكون عبر البنك بشكل إلكتروني. ثم اكتب رقم حسابك البنكي واستكمل باقي الخطوات لاستكمال عملية التبرع.

طريقة التسجيل في تيسرت كمستفيد

حددت منصة يسرت، بعض الخطوات السهلة التي تمكن المواطنين التسجيل علي هذه المنصة، وعلى النحو التالي يمكن التسجيل بالمنصة كمستفيد:

زيارة رابط منصة يسرت الرسمية الموجودة على الشبكة الأنترنت. ثم أنقر فوق أيقونة تسجيل جديد من أعلى الصفحة. يقوم المواطن بتعبئة البيانات الشخصية الخاصة به، ثم عليه بأن يتأكد من صحتها. ثم قم باختيار البند الذي تندرج بأسفله إعانتك. تعمل بعدها المنصة على مراجعة بياناتك وتتأكد من توافر جميع الشروط بك. وأخيرا تقوم باستقبال التبرعات الخاص بك.

منصة إحسان للعمل الخيري

أن منصة إحسان هي واحدة من أبرز المنصات الخيرية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية والتي تأسست بقرار من الأمر السامي رقم 48019 من أجل العمل على استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق التنمية المستدامة والخدمات التنموية عن طريقة بناء منظومة شراكة بين القطاعات الخيرية التنموية بالداخل والخارج، حيث تستهدف الكثير من الأفراد ذو الدخل المحدود والأسر الفقيرة وتقديم معونات مالية لهم من أجل سد احتياجاتهم الأساسية.

تسهيل شروط الاستفادة من خدمات إحسان

يسأل المواطنون عن طريقة التسجيل في تيسرت كمستفيد ، والطريقة سهلة كما أوضحنا لكم ، لكن المنصة مقبولة وفق شروط معينة ، وهذه الشروط كالتالي:

أن يكون سعودي الجنسية ومستفيداً من الضمان الاجتماعي. ثم ألا يزيد المبلغ المستحق عن 100،000 ريال سعودي. أن يكون قد صدر أمر قضائي من المحكمة التنفيذية لمدة تزيد عن سنة ولم تصدر بشأنه أوامر تنفيذية.

شروط الاستفادة من خدمات تيسرت

يشترط أن يصبح مستفيدًا من الضمان الاجتماعي، ثم يجب أن تكون الرسوم أقل من 100.000 ريال سعودي، كما يشترط وجود أمر صادر عن محكمة التنفيذ، لابد أن يكون مر عام على الأقل منذ تاريخ إصدار الأمر.